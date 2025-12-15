Paritarias Estatales Nacionales Diciembre 2025: Novedades sobre aumento, bono y fechas de cobro

Diciembre es un mes clave para los trabajadores de la Administración Pública Nacional. Con la inflación de noviembre marcando un 2,5% y las tensiones habituales de fin de año, la negociación paritaria entre el Gobierno y los gremios (UPCN y ATE) define el cierre del 2025. A esto se suma la incertidumbre sobre el bono de fin de año y la liquidación del Medio Aguinaldo (SAC).

A continuación, detallamos la situación real de la paritaria estatal nacional, las confirmaciones de pagos y qué sucede con los bonos en comparación con las provincias.

Estado de la Paritaria Nacional: ¿Hay aumento en diciembre?

A mediados de diciembre de 2025, la situación de la paritaria nacional para los trabajadores estatales se encuentra en una etapa compleja. Según los últimos reportes de las mesas de negociación:

Negociación trabada: La última reunión paritaria pasó a un cuarto intermedio. Mientras que sectores del gobierno buscan contener el gasto alineado al “déficit cero”, los gremios exigen una recomposición que supere la inflación acumulada del año.

La última reunión paritaria pasó a un cuarto intermedio. Mientras que sectores del gobierno buscan contener el gasto alineado al “déficit cero”, los gremios exigen una recomposición que supere la inflación acumulada del año. Postura de los gremios: ATE ha declarado el estado de alerta y movilización, advirtiendo sobre un “diciembre caliente” si no hay una oferta salarial concreta que recupere el poder adquisitivo perdido en el último trimestre. UPCN, por su parte, mantiene el diálogo abierto buscando cerrar un porcentaje que empate al IPC de noviembre (2,5%) más un componente de recuperación.

ATE ha declarado el estado de alerta y movilización, advirtiendo sobre un “diciembre caliente” si no hay una oferta salarial concreta que recupere el poder adquisitivo perdido en el último trimestre. UPCN, por su parte, mantiene el diálogo abierto buscando cerrar un porcentaje que empate al IPC de noviembre (2,5%) más un componente de recuperación. Porcentaje esperado: Aunque no hay cifra oficial firmada al día de hoy, las discusiones giran en torno a correcciones mensuales pequeñas (tipo 1% o 2%) o sumas fijas, lejos de los aumentos de dos dígitos de años anteriores.

Bono de Fin de Año 2025: Nación vs. Provincias

Uno de los puntos que genera mayor confusión en las búsquedas es la diferencia entre los anuncios provinciales y la realidad de los empleados nacionales. Es fundamental aclarar esta distinción para no generar falsas expectativas:

Estatales Nacionales: Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha oficializado un “super bono” generalizado de montos elevados (como los $500.000 o $1.000.000 que circulan en redes). Cualquier suma extra dependerá del cierre de la paritaria actual.

Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha oficializado un “super bono” generalizado de montos elevados (como los $500.000 o $1.000.000 que circulan en redes). Cualquier suma extra dependerá del cierre de la paritaria actual. Estatales Provinciales: Aquí sí hay confirmaciones fuertes. Provincias como Santiago del Estero han anunciado bonos extraordinarios (superando el millón de pesos en cuotas), otras provincias como Tucumán y Neuquén también confirmaron pagos extras.

Importante: Si lees noticias sobre bonos millonarios, verifica siempre si corresponde a tu jurisdicción (provincia/municipio) o si es para la Administración Pública Nacional, ya que los criterios son totalmente distintos.

Fechas confirmadas: ¿Cuándo se cobra el Aguinaldo Diciembre 2025?

La Tesorería General de la Nación ha confirmado el cronograma de pagos para la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) de los trabajadores del Estado Nacional. El depósito se acredita según el tipo de organismo:

Administración Central: Lunes 15 de diciembre de 2025.

Lunes 15 de diciembre de 2025. Organismos Descentralizados: Martes 16 de diciembre de 2025.

Martes 16 de diciembre de 2025. Universidades Nacionales: Miércoles 17 de diciembre de 2025.

Miércoles 17 de diciembre de 2025. Otras Transferencias: Miércoles 17 de diciembre de 2025.

Es importante verificar la cuenta sueldo a partir de las 00:00 hs de la fecha correspondiente. Si perteneces a un ente autárquico provincial o municipal, este cronograma no aplica y debes consultar el de tu jurisdicción local.

¿Qué pasará en Enero 2026?

La estrategia del Gobierno parece ser trasladar la discusión fuerte a enero de 2026, apostando a una baja sostenida de la inflación. Sin embargo, para los trabajadores estatales, el cierre de diciembre es vital para no comenzar el año con salarios licuados. Se espera que antes de las fiestas se anuncie el resultado definitivo del cuarto intermedio entre Trabajo y los gremios.

Mantendremos esta información actualizada apenas se publique el acta oficial en el Boletín Oficial o se confirmen las grillas salariales definitivas por parte de UPCN y ATE.