Paritarias docentes estatales bonaerenses: HOY se define el futuro de los salarios 2026 y ya hay fecha de cobro confirmada

La tensión salarial en la Provincia de Buenos Aires vuelve a ser protagonista. Este jueves 5 de febrero de 2026, el Gobierno bonaerense reabre la mesa de negociación paritaria con los representantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y los gremios estatales. La reunión, clave para definir la pauta salarial del año que comienza, se da en un contexto de presión por la inflación y con el cobro de los sueldos de enero —con aumento— pautado para las próximas horas.

Reunión clave en La Plata: qué se discute hoy

El encuentro se lleva a cabo desde el mediodía en la sede del Ministerio de Trabajo en La Plata. La gestión de Axel Kicillof busca delinear un esquema de aumentos que permita sostener el poder adquisitivo frente a la inflación proyectada para 2026, una demanda central de los sindicatos.

Si bien en enero se cerró un acuerdo “puente”, la discusión de fondo arranca ahora. Los puntos calientes de la mesa de hoy son:

Recuperación del poder adquisitivo: Los gremios exigen que la pauta 2026 supere a la inflación y que se contemple una cláusula de revisión automática o “gatillo”.

Los gremios exigen que la pauta 2026 supere a la inflación y que se contemple una cláusula de revisión automática o “gatillo”. Composición del salario: Se busca que los aumentos impacten en el básico para no “achatar” la pirámide salarial y beneficiar también a los jubilados.

Se busca que los aumentos impacten en el básico para no “achatar” la pirámide salarial y beneficiar también a los jubilados. Infraestructura y condiciones laborales: Además de lo salarial, SUTEBA y la FEB suelen poner en agenda el estado de las escuelas antes del inicio del ciclo lectivo.

Cronograma de pago: ¿cuándo cobran los docentes?

Para los docentes que esperan ver reflejado el último aumento en sus cuentas, la espera termina mañana. Según el cronograma oficial de la Tesorería General de la Gobernación, los haberes correspondientes a enero se terminan de acreditar esta semana.

Fechas de cobro confirmadas:

Viernes 6 de febrero: Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE). Es el turno de la gran mayoría de los docentes y auxiliares de la provincia.

Dato importante: El sueldo que se cobrará mañana incluye el aumento acordado en enero, que tiene un impacto de bolsillo promedio del 4,5%. Este porcentaje se compone de un retroactivo correspondiente a diciembre (que incide en el aguinaldo) y un incremento directo al básico de enero.

¿Cuánto cobra un docente en febrero 2026?

Con la actualización aplicada, los salarios de referencia para el cobro de este mes quedaron conformados de la siguiente manera (montos aproximados de bolsillo para un docente sin antigüedad):

Cargo Salario de Bolsillo (Estimado) Maestro de Grado (Jornada Simple) $750.692 Maestro de Grado (Jornada Completa) $1.501.384 Profesor (20 módulos) $969.256 Preceptor $642.321

Un escenario sindical dividido

Es fundamental recordar cómo llegan los gremios a esta instancia. El acuerdo de enero fue aceptado por SUTEBA y UDOCBA, quienes valoraron la rapidez de la propuesta para no perder contra la inflación de verano. Sin embargo, la FEB (Federación de Educadores Bonaerenses) rechazó la oferta por considerarla insuficiente, lo que anticipa una negociación dura para este mes.

La postura de los gremios hoy será determinante: si no hay una oferta superadora que contemple la inflación de los primeros meses del 2026, el inicio de clases podría verse tensionado por medidas de fuerza.

Lo que tenés que saber para mañana

Si sos docente o auxiliar, revisá tu home banking a partir de las 00:00 del viernes 6 de febrero. El aumento debe figurar discriminado en el recibo de sueldo digital (disponible en la plataforma ABC) como parte del básico y los ítems bonificables.

Esta tarde se espera un comunicado oficial tras la reunión paritaria que podría definir si febrero trae un nuevo porcentaje de aumento o si la discusión pasa a un cuarto intermedio.