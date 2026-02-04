Paritaria Estatales Bonaerenses 2026: Claves de la nueva reunión y el cobro de sueldos HOY

La agenda gremial de la Provincia de Buenos Aires vive horas decisivas. Mientras los trabajadores de la administración pública perciben sus haberes de enero esta semana, el Ministerio de Trabajo bonaerense oficializó la convocatoria para reabrir la discusión salarial este jueves 5 de febrero.

El objetivo de la gestión de Axel Kicillof es claro: cerrar un nuevo esquema de aumentos antes del inicio del ciclo lectivo, previsto para el 2 de marzo, y contener los reclamos de los sindicatos que exigen no perder poder adquisitivo frente a la inflación de los últimos meses.

Calendario de Pagos: El cronograma completo

La Tesorería General de la Provincia confirmó las fechas de cobro. Si todavía no viste el movimiento en tu cuenta sueldo o querés saber cuándo te toca, este es el esquema oficial para los próximos días:

Miércoles 4 de febrero (Hoy):

Docentes y Auxiliares: DNI terminados en 0, 1, 2, 3 y 4 .

DNI terminados en . Administración Central.

Ministerio de Seguridad: Servicio Penitenciario y Policía.

Servicio Penitenciario y Policía. Ministerio de Salud: Ley 10.430 y Carrera Hospitalaria.

Ley 10.430 y Carrera Hospitalaria. Organismos Descentralizados.

Jueves 5 de febrero (Mañana):

Docentes y Auxiliares: DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9 .

DNI terminados en . Poder Judicial.

Poder Legislativo.

Diputados y Senadores.

Viernes 6 de febrero:

Pagos remanentes y regularización de situaciones pendientes.

La negociación que se viene: Jueves 5

La convocatoria para este jueves 5 de febrero reunirá a las autoridades provinciales con los representantes de la Ley 10.430 (estatales administrativos, ATE, UPCN y Fegeppba) y a los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).

¿Qué se discute?

Los gremios llegan a la mesa con la premisa de lograr un aumento que supere al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Si bien la inflación mostró una desaceleración (diciembre cerró en torno al 2,8%), la “canasta de crianza” y los servicios públicos siguen presionando el bolsillo de los estatales.

Desde ATE Provincia ya adelantaron que exigirán una propuesta robusta que permita recuperar lo perdido en 2025. Por su parte, los docentes ponen el foco en el básico para evitar el achatamiento de la pirámide salarial y mejorar el valor del módulo.

Referencias Salariales: ¿Cuánto se está cobrando?

Con la liquidación actual (sueldos de enero pagados en febrero 2026), los montos de referencia que manejan los gremios y la provincia quedaron configurados de la siguiente manera para los cargos testigo, incluyendo el proporcional para quienes tienen pocas horas:

Cargo / Categoría Salario de Bolsillo Aprox. Preceptor (Salario Inicial) $ 642.321 Maestro de Grado (Jornada Simple) $ 750.692 Maestro de Grado (c/ 5ta Hora – 25 hs) $ 938.365 Maestro de Grado (Jornada Completa) $ 1.501.384 Director de 1° Categoría $ 1.115.138 Profesor (20 Módulos) $ 969.256 Profesor (5 Módulos/Horas) $ 242.314

El dato político

La reunión de mañana no es una más. Es la antesala del inicio de clases y marca el pulso de la relación entre Kicillof y los gremios en un 2026 que, fiscalmente, se presenta complejo por los recortes de fondos nacionales. Si la oferta de la Provincia satisface a las bases, el inicio del ciclo lectivo el 2 de marzo estará garantizado; de lo contrario, febrero podría cerrar con medidas de fuerza.