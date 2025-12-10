El servicio doméstico recibe aumentos y bonos extra: ¿Cuánto cobrarán en diciembre 2025?

El cierre del año 2025 trae novedades para el sector del servicio doméstico en Argentina. A raíz de la última reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), se actualizaron las remuneraciones y beneficios que recibirán las trabajadoras este diciembre.

Qué decidió la paritaria para el personal de casas particulares

La CNTCP estableció un acuerdo que incluye aumentos salariales, bonos extraordinarios y la liquidación del medio aguinaldo (SAC), tras varios meses sin ajustes, dado que los sueldos no se modificaban desde septiembre.

Los puntos centrales del acuerdo incluyen:

  • Aumento salarial de 1,3 % que completa el ajuste bimestral de 2,7 %.
  • Medio aguinaldo correspondiente al SAC de diciembre.
  • Bono no remunerativo de hasta $14.000.

Además, se implementaron subas escalonadas:

  • 1,4 % de aumento y bono para noviembre.
  • 1,3 % de aumento y bono para diciembre.

Todas las mejoras se integran al salario del mes anterior, generando un impacto acumulativo para el final del año.

Nuevos sueldos mínimos para diciembre 2025

Los valores de referencia fijados por la CNTCP para diciembre quedaron establecidos de la siguiente manera:

Supervisor/a

  • Con retiro: $471.956,01 mensuales / $3.783,33 por hora
  • Sin retiro: $525.712,99 mensuales / $4.143,70 por hora

Personal para tareas específicas

(cocina, jardinería, cuidado de personas, entre otras)

  • Con retiro: $438.475,56 mensuales / $3.582,79 por hora
  • Sin retiro: $488.091,78 mensuales / $3.926,84 por hora

Caseros

  • Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora

Asistencia y cuidado de personas

  • Con retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora
  • Sin retiro: $476.755,68 mensuales / $3.784,32 por hora

Personal para tareas generales

(limpieza, mantenimiento, cocina, planchado)

  • Con retiro: $384.713,01 mensuales / $3.135,99 por hora
  • Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora

Qué extras se suman al salario mensual

Además de los montos básicos, las trabajadoras del sector continúan percibiendo dos adicionales importantes que deben incluirse todos los meses:

  • Antigüedad: se paga un 1 % por cada año trabajado sobre el salario básico de la categoría.
  • Zona desfavorable: incluye un 30 % extra para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Estos adicionales se calculan sobre los valores vigentes y deben figurar de forma discriminada en el recibo de sueldo.

Más leídas