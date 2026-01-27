Paritaria estatales bonaerenses: el cronograma de aumentos para febrero 2026 y la fecha clave de reapertura

Tras una negociación marcada por la tensión y el dato de inflación del cierre de año, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, logró sellar el primer acuerdo salarial de 2026 con los gremios que representan a los trabajadores estatales de la Ley 10.430, docentes y judiciales. El entendimiento, alcanzado en la última quincena de enero, busca evitar que el poder adquisitivo de los empleados públicos quede rezagado frente al índice de precios, aunque desde los sindicatos ya advierten que se trata de un alivio temporal.

Detalles del aumento: cuánto cobrarán los estatales en febrero

El esquema de actualización salarial acordado entre los ministerios de Economía y Trabajo provinciales con los gremios (ATE, UPCN y la Federación de Gremios Estatales) contempla un incremento que se percibirá con los haberes de enero, es decir, durante los primeros días de febrero. La estructura del aumento se desglosa de la siguiente manera:

Retroactivo a diciembre: Se fijó un incremento del 1% correspondiente al último mes de 2025.

Se fijó un incremento del 1% correspondiente al último mes de 2025. Proporcional de aguinaldo: Se incluyó un 0,5% adicional por el impacto del retroactivo en el Sueldo Anual Complementario (SAC).

Se incluyó un 0,5% adicional por el impacto del retroactivo en el Sueldo Anual Complementario (SAC). Aumento de enero: Se estableció una suba del 3% sobre los haberes vigentes a octubre de 2025.

Se estableció una suba del 3% sobre los haberes vigentes a octubre de 2025. Impacto total de bolsillo: La suma de estos conceptos representa un incremento del 4,5% neto a cobrar en la próxima liquidación.

Este porcentaje fue el resultado de una mejora en la oferta inicial del Ejecutivo provincial, que había comenzado las conversaciones con una propuesta del 1,5% para enero. La presión sindical y la publicación del dato inflacionario de diciembre obligaron a elevar el número final para lograr la aceptación de la mayoría de los sectores.

Judiciales y docentes: el estado de situación por sector

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) fue uno de los últimos gremios en dar el visto bueno. Lo hicieron “en disconformidad”, señalando que la cifra aún es insuficiente para recuperar lo perdido durante el año anterior. Por su parte, el frente gremial docente aceptó mayoritariamente la oferta, con la excepción de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que rechazó la propuesta por considerar que no contempla la pérdida real del valor del salario desde octubre.

Para el sector salud, la provincia también actualizó las escalas de residentes. Un jefe de residencia en hospitales bonaerenses percibirá haberes en torno a los $1.437.773, mientras que un residente de primer año tendrá un ingreso base de $1.090.292, según las escalas actualizadas.

Cláusula de revisión: ¿cuándo vuelven a reunirse?

Uno de los puntos fundamentales del acta paritaria es la cláusula de reapertura. El Gobierno bonaerense se comprometió a retomar la mesa de negociación colectiva durante la primera semana de febrero de 2026. El objetivo de este nuevo encuentro será analizar el impacto de la inflación de enero y proyectar la pauta salarial para el primer trimestre del año.

La estrategia del Ejecutivo provincial sigue siendo la de acuerdos cortos o mensuales para mantener el diálogo abierto ante la incertidumbre macroeconómica nacional. Se espera que en la próxima reunión los gremios exijan que el 4,5% otorgado en enero sea tomado como la base de cálculo definitiva para los futuros aumentos, evitando que se sigan utilizando meses de referencia lejanos como octubre de 2025.

Hacia una paritaria 2026 bajo presión fiscal

El contexto financiero de la Provincia de Buenos Aires añade complejidad a la discusión. Mientras el gobierno nacional mantiene límites estrictos a las transferencias y autorizaciones de endeudamiento, la gestión de Kicillof intenta priorizar la masa salarial. El desafío para las próximas semanas será equilibrar las demandas sindicales, que ya plantean la necesidad de bonos compensatorios o sumas fijas, con la disponibilidad de recursos de las arcas provinciales.

Los trabajadores estatales deberán estar atentos a los anuncios oficiales de la primera semana de febrero, ya que allí se definirá si el próximo incremento será escalonado o si se buscará una actualización automática gatillo por inflación.