Paritaria bonaerense: crece la presión sobre kicillof y los gremios esperan una señal clave

La paritaria bonaerense volvió a quedar en el centro de la escena política y salarial de la Provincia de Buenos Aires. En pocos días, estatales, docentes y judiciales pasaron de la expectativa a la presión formal sobre el gobierno de Axel Kicillof para que reactive la negociación y ponga sobre la mesa una recomposición que llegue al bolsillo.

El movimiento no es aislado. ATE bonaerense elevó una nota al Ministerio de Trabajo, el Frente de Unidad Docente Bonaerense reclamó una propuesta urgente tras una reunión sin oferta salarial y la Asociación Judicial Bonaerense se sumó con un planteo propio. El punto sensible es que los sueldos de junio ya entraron en una zona de definición y cualquier demora puede trasladar el impacto de un eventual aumento hacia julio.

Paritaria bonaerense: qué reclaman los gremios de la Provincia

El eje común es la pérdida de poder adquisitivo. El último acuerdo salarial de referencia para buena parte del empleo público provincial contempló una suba del 9% entre febrero y abril, compuesta por 1,5% en febrero, 5% en marzo y 2,5% en abril, con base enero. En el caso docente, además, se incorporó una suma no remunerativa y no bonificable de $28.700 como compensación por FONID y Conectividad, según informó el FUDB a través de SUTEBA.

Ese entendimiento incluía una instancia de monitoreo en mayo y una reapertura en junio. El problema, según los sindicatos, es que la inflación volvió a dejar desactualizada la pauta. El último informe del INDEC marcó que el IPC nacional subió 2,1% en mayo y acumuló 14,7% en los primeros cinco meses de 2026. Para los gremios, ese dato amplió la brecha entre salarios y precios.

Sector Quiénes reclaman Qué piden Dato clave Estatales ATE, UPCN y gremios de la Ley 10.430 Reapertura urgente y aumento al básico ATE también exige pases a planta, mesas técnicas y convenio colectivo Docentes FUDB: SUTEBA, FEB, UDOCBA, SADOP y AMET Recomposición salarial antes del cierre del sistema El Gobierno informó 30% de suba en asignaciones, pero no presentó oferta salarial Judiciales AJB Convocatoria urgente a paritaria El acuerdo aceptado en marzo preveía reapertura en junio

Por qué aumenta la presión sobre Kicillof

La presión gremial crece porque la discusión dejó de ser solo porcentual. En las presentaciones sindicales aparecen tres factores que se repiten: inflación, tarifas y endeudamiento de los trabajadores. ATE bonaerense sostuvo en su solicitud formal de reapertura que la situación económica afecta de manera significativa el poder adquisitivo y pidió que se cumpla lo acordado en las instancias previas.

El gremio que conduce Claudio Arévalo también puso sobre la mesa reclamos laborales pendientes: pases a planta permanente, derogación de la resolución 293 en Educación, continuidad de la discusión del Convenio Colectivo de Trabajo y convocatoria a mesas técnicas para tratar mejoras sectoriales.

En paralelo, los docentes agrupados en el FUDB participaron de la Comisión Paritaria Docente en el Ministerio de Trabajo provincial y salieron con un mensaje concreto: la Provincia informó una mejora del 30% en los montos y topes de las asignaciones familiares, pero no llevó una propuesta salarial. En el comunicado difundido por SUTEBA, el frente pidió una recomposición antes de que cierre el sistema de liquidación.

El aguinaldo y la liquidación de junio, el punto que complica la negociación

Uno de los puntos que más tensión generó fue el medio aguinaldo. Para los sindicatos, una suba incorporada al básico antes del cierre de la liquidación tenía un valor adicional: podía impactar también sobre el cálculo del SAC. Si el aumento queda para más adelante, el trabajador puede cobrar una mejora mensual, pero sin reflejo en el aguinaldo de junio.

La Provincia informó en las reuniones que el medio aguinaldo se pagaría en tiempo y forma y puso sobre la mesa herramientas complementarias, como la actualización de asignaciones familiares y alternativas de refinanciación para trabajadores con deudas en Banco Provincia. Sin embargo, para los gremios, esas medidas no reemplazan una actualización salarial.

En los hechos, la demora cambia el escenario. Si la próxima convocatoria no llega con una oferta inmediata y aplicable, la discusión podría correrse hacia los haberes de julio. Ese es el temor que atraviesa a docentes, auxiliares, administrativos, personal de salud, judiciales y otros sectores del Estado provincial.

Cuánto fue el último aumento y qué se sabe de la posible oferta

El antecedente más concreto es el acuerdo de marzo. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires informó entonces un esquema de aumentos para la Ley 10.430 y docentes con consolidación del 1,5% de febrero, 5% en marzo y 2,5% en abril. En la comunicación oficial del Ministerio de Economía bonaerense, la Provincia también dejó asentado el compromiso de monitoreo en mayo y reapertura de la negociación en junio.

Hasta ahora, el Ejecutivo no difundió una nueva propuesta salarial formal. En ámbitos gremiales circula la expectativa de que la administración de Kicillof busque un acuerdo de varios meses, posiblemente de tres o cuatro, para dar previsibilidad a las cuentas públicas y evitar negociaciones permanentes. Pero los porcentajes no fueron oficializados y no hay un cronograma cerrado de aplicación.

La administración provincial insiste en que la discusión se da en un contexto de fuerte restricción financiera, con caída de recursos y reclamos por fondos nacionales. Los gremios, aunque reconocen ese escenario, plantean que el salario no puede seguir esperando porque el deterioro ya se trasladó al consumo cotidiano, al pago de servicios y al endeudamiento familiar.

Qué sectores quedan alcanzados y por qué no es una paritaria de CABA

La discusión involucra a trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, no de CABA. Entran en el radar estatales de la administración central, auxiliares de la educación, docentes bonaerenses, judiciales y profesionales de la salud, cada uno con su propio encuadre y mesa de negociación.

Por eso, una eventual oferta de Kicillof no impacta sobre empleados del Gobierno porteño ni sobre paritarias nacionales. Sí puede marcar el pulso de los próximos cobros en la administración bonaerense y servir como referencia para sectores que vienen reclamando actualización en cascada.

Qué puede pasar ahora con la paritaria bonaerense

El escenario inmediato tiene tres claves. La primera es si el Ministerio de Trabajo convoca a una nueva ronda en los próximos días. La segunda es si esa convocatoria llega con una oferta salarial concreta. La tercera es desde qué mes se aplicaría el aumento: junio, julio o con retroactivo.

Para los trabajadores, ese detalle es central. No es lo mismo un porcentaje al básico que una suma fija o una mejora de asignaciones familiares. Tampoco es igual un aumento con impacto sobre antigüedad, aguinaldo y jubilaciones que un refuerzo transitorio sin incidencia plena.

Por ahora, la presión gremial dejó un mensaje claro: docentes, estatales y judiciales buscan que la Provincia reactive la mesa salarial y no limite la respuesta a medidas complementarias. La expectativa está puesta en la próxima señal del gobierno bonaerense, que deberá definir si encara una oferta corta para descomprimir o si intenta cerrar un esquema más largo en medio de una negociación cada vez más sensible.