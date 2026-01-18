¿Vas a la Costa? Anotá estos paradores y marcas que tienen 25% de descuento con Cuenta DNI

La temporada de verano 2026 arrancó con todo y, para muchos argentinos, la clave de estas vacaciones pasa por cuidar el bolsillo sin resignar esos pequeños gustos que hacen al descanso. Si sos usuario de Cuenta DNI o cliente del Banco Provincia, hay una lista de marcas “top” y paradores emblemáticos donde podés ahorrar significativamente todos los días.

Acá te detallamos la letra chica, los topes y el listado exacto de los lugares adheridos para que organices tus salidas.

El beneficio estrella: 25% de ahorro diario

A diferencia de otras promociones que solo aplican fines de semana, este beneficio especial de temporada está vigente todos los días de enero y febrero de 2026.

Descuento: 25% de ahorro.

25% de ahorro. Tope de reintegro: $10.000 por semana y por marca.

y por marca. Quiénes pueden usarlo: Usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI (y tarjetas de crédito Visa/Mastercard del banco en comercios seleccionados).

Dato clave para familias: El tope es por persona. Si en tu grupo familiar hay dos o tres personas con la app, pueden dividir los pagos de una cena o una compra grande y multiplicar el ahorro, recuperando hasta $10.000 cada uno.

Ver también: Cuenta DNI Verano 2026: El “truco” para ahorrar más de $250.000 en tus vacaciones en la Costa

Las marcas gastronómicas adheridas

Este año, el banco cerró acuerdos con las cadenas más buscadas por los turistas. Desde las medialunas de la ruta hasta los alfajores para llevar de regalo. Estas son las firmas que entran en la promo del 25%:

Atalaya: El clásico parador de la Ruta 2.

El clásico parador de la Ruta 2. Havanna: Cafetería y alfajores.

Cafetería y alfajores. Manolo: Famoso por sus churros y comidas en Mar del Plata.

Famoso por sus churros y comidas en Mar del Plata. La Fonte d’Oro: Cafetería tradicional marplatense.

Cafetería tradicional marplatense. El Topo: Churrería icónica.

Churrería icónica. Lucciano’s: Heladería artesanal.

Heladería artesanal. Freddo: Heladería.

Heladería. SAO Medialunas: Medialunas estilo marplatense.

Medialunas estilo marplatense. Chichilo: Pescados y mariscos.

Pescados y mariscos. La Pinocha: Chocolates.

Chocolates. Guolis: Alfajores y chocolates.

Alfajores y chocolates. Amalfi: Fábrica de pastas y postres.

Fábrica de pastas y postres. Centinela, Interlagos, Le Park, Heladería El Pino y Parque Mogotes.

Ver también: Verano 2026: Dónde están los radares en la Provincia de Buenos Aires y los nuevos valores de las multas

Paradores y Balnearios con descuento

Si tu idea es alquilar una carpa o simplemente almorzar frente al mar, varios balnearios de renombre en Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell y otras localidades se sumaron al beneficio del 25%.

Los paradores confirmados son:

Balneario / Parador Ubicación principal Torreón del Monje Mar del Plata Mute Mar del Plata (Sur) Marbella Pinamar El Calamar Loco Costa Atlántica Guardalavaca Costa Atlántica Manaos Villa Gesell Pepe’s Costa Atlántica

Bonus Track: Combustible y Tiendas YPF

Si estás en ruta o moviéndote entre balnearios, tené en cuenta que también hay beneficios en YPF, pero con condiciones diferentes:

Dónde: Tiendas YPF Full .

Tiendas . Cuándo: Únicamente sábados y domingos .

Únicamente . Descuento: 25% de ahorro.

25% de ahorro. Tope: $8.000 semanal.

Ver también: Créditos Banco Provincia 2026: Nuevas Tasas y Oportunidades que Vencen en Enero

Importante: Esta promo específica aplica a las tiendas Full y no a la carga de combustible en sí, aunque te sirve para desayunos o compras de viaje.