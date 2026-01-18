¿Vas a la Costa? Anotá estos paradores y marcas que tienen 25% de descuento con Cuenta DNI

Ignacio Hernández
cuenta dni la costa 26

La temporada de verano 2026 arrancó con todo y, para muchos argentinos, la clave de estas vacaciones pasa por cuidar el bolsillo sin resignar esos pequeños gustos que hacen al descanso. Si sos usuario de Cuenta DNI o cliente del Banco Provincia, hay una lista de marcas “top” y paradores emblemáticos donde podés ahorrar significativamente todos los días.

Acá te detallamos la letra chica, los topes y el listado exacto de los lugares adheridos para que organices tus salidas.



El beneficio estrella: 25% de ahorro diario

cuenta dni verano promos

A diferencia de otras promociones que solo aplican fines de semana, este beneficio especial de temporada está vigente todos los días de enero y febrero de 2026.

  • Descuento: 25% de ahorro.
  • Tope de reintegro: $10.000 por semana y por marca.
  • Quiénes pueden usarlo: Usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI (y tarjetas de crédito Visa/Mastercard del banco en comercios seleccionados).

Dato clave para familias: El tope es por persona. Si en tu grupo familiar hay dos o tres personas con la app, pueden dividir los pagos de una cena o una compra grande y multiplicar el ahorro, recuperando hasta $10.000 cada uno.

Las marcas gastronómicas adheridas

Este año, el banco cerró acuerdos con las cadenas más buscadas por los turistas. Desde las medialunas de la ruta hasta los alfajores para llevar de regalo. Estas son las firmas que entran en la promo del 25%:

  • Atalaya: El clásico parador de la Ruta 2.
  • Havanna: Cafetería y alfajores.
  • Manolo: Famoso por sus churros y comidas en Mar del Plata.
  • La Fonte d’Oro: Cafetería tradicional marplatense.
  • El Topo: Churrería icónica.
  • Lucciano’s: Heladería artesanal.
  • Freddo: Heladería.
  • SAO Medialunas: Medialunas estilo marplatense.
  • Chichilo: Pescados y mariscos.
  • La Pinocha: Chocolates.
  • Guolis: Alfajores y chocolates.
  • Amalfi: Fábrica de pastas y postres.
  • Centinela, Interlagos, Le Park, Heladería El Pino y Parque Mogotes.

Paradores y Balnearios con descuento

Si tu idea es alquilar una carpa o simplemente almorzar frente al mar, varios balnearios de renombre en Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell y otras localidades se sumaron al beneficio del 25%.

Los paradores confirmados son:

Balneario / ParadorUbicación principal
Torreón del MonjeMar del Plata
MuteMar del Plata (Sur)
MarbellaPinamar
El Calamar LocoCosta Atlántica
GuardalavacaCosta Atlántica
ManaosVilla Gesell
Pepe’sCosta Atlántica

Bonus Track: Combustible y Tiendas YPF

Si estás en ruta o moviéndote entre balnearios, tené en cuenta que también hay beneficios en YPF, pero con condiciones diferentes:

  • Dónde: Tiendas YPF Full.
  • Cuándo: Únicamente sábados y domingos.
  • Descuento: 25% de ahorro.
  • Tope: $8.000 semanal.

Importante: Esta promo específica aplica a las tiendas Full y no a la carga de combustible en sí, aunque te sirve para desayunos o compras de viaje.



Más leídas