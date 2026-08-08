Papelera de whatsapp: cómo encontrarla y vaciarla para liberar espacio en la memoria del celular

Si tu celular comenzó a funcionar más lento o te sale a diario el cartel de memoria llena, el problema puede estar acumulado dentro de tus chats sin que lo sepas.

La aplicación WhatsApp cuenta con una sección interna que actúa como papelera y reúne todos los archivos más pesados que saturando la memoria del dispositivo.

Cómo encontrar la “papelera” de WhatsApp y vaciarla paso a paso

Para ingresar a este apartado y borrar de forma segura videos, audios o fotos que ocupan espacio innecesario, debés seguir estos sencillos pasos:

Abrir la aplicación de WhatsApp en tu teléfono móvil.

en tu teléfono móvil. Ingresar al menú de Ajustes o Configuración .

o . Seleccionar la opción Almacenamiento y datos y luego tocar en Administrar almacenamiento .

y luego tocar en . Ir al apartado Revisa y elimina elementos para seleccionar los archivos más pesados y tocar el ícono de la papelera.

Las razones por las cuales WhatsApp llena la memoria de tu teléfono

El consumo desmedido de almacenamiento en la plataforma responde a una suma de factores cotidianos:

Descarga automática activada: fotos, audios y documentos se bajan solos tanto con Wi-Fi como con datos móviles.

fotos, audios y documentos se bajan solos tanto con Wi-Fi como con datos móviles. Archivos pesados en grupos: los chats grupales concentran el reenvío masivo de videos, memes y audios largos.

los chats grupales concentran el reenvío masivo de videos, memes y audios largos. Archivos duplicados: la aplicación suele guardar una copia dentro de sus archivos internos y otra en la galería del celular.

Ajustes clave para evitar que la aplicación vuelva a saturar el celular

Para no tener que limpiar el teléfono continuamente, podés cambiar tres configuraciones desde el menú de la aplicación:

Desactivar la descarga automática: configurá que ni las fotos ni los videos se bajen sin tu autorización previa.

configurá que ni las fotos ni los videos se bajen sin tu autorización previa. Desactivar la visibilidad de archivos multimedia: evitá que las fotos y videos recibidos se guarden automáticamente en la galería de tu teléfono.

evitá que las fotos y videos recibidos se guarden automáticamente en la galería de tu teléfono. Borrar datos adjuntos de chats grupales: eliminá de forma manual los archivos acumulados en los grupos con más movimiento.

Por qué liberar espacio hace que tu celular funcione más rápido

El almacenamiento del teléfono no sirve únicamente para guardar fotos, sino que el sistema operativo lo utiliza constantemente para tareas internas.

Cuando la memoria se encuentra al límite, el celular pierde la capacidad de generar archivos temporales, lo que provoca lentitud general, fallas en la multitarea y errores al abrir aplicaciones.