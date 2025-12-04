Oxígeno para Kicillof: Se aprobó el endeudamiento por más de 3.600 millones de dólares

Tras una madrugada de tensión y negociaciones cruzadas en la Legislatura, el gobernador Axel Kicillof consiguió la herramienta financiera que buscaba para cerrar el 2025. Qué se negoció con la oposición, cuánto dinero ingresa y cómo impacta en el pago de aguinaldos y la gestión de los municipios.

La novela del presupuesto y la deuda en la provincia de Buenos Aires tuvo su capítulo final esta madrugada. Mientras la mayoría de los bonaerenses dormía, la Cámara de Diputados y el Senado provincial terminaron de tejer el acuerdo político más importante del año para la gestión de Axel Kicillof. Con el apoyo de sectores del radicalismo y bloques dialoguistas, se aprobó el pedido de endeudamiento por más de 3.600 millones de dólares.

Si vivís en la Provincia, este movimiento legislativo tiene efectos directos sobre la economía local, el cronograma de pagos estatales y las obras en tu municipio. Acá te contamos la letra chica de lo que se votó este jueves 4 de diciembre de 2025.

Los números del acuerdo

El oficialismo necesitaba una mayoría especial de dos tercios para aprobar la toma de nueva deuda, un número que Unión por la Patria no tiene por sí solo. Para destrabarlo, hubo que ceder en varios frentes.

Lo que finalmente se aprobó autoriza a la Provincia a:

Tomar deuda nueva: Por un monto de hasta U$S 1.045 millones (o su equivalente en pesos) para proyectos de infraestructura y programas sociales.

Por un monto de hasta (o su equivalente en pesos) para proyectos de infraestructura y programas sociales. Refinanciar pasivos: Se dio luz verde para reestructurar vencimientos por otros U$S 2.600 millones aproximadamente.

Se dio luz verde para reestructurar vencimientos por otros aproximadamente. Emitir Letras: Se amplió el cupo para la emisión de Letras del Tesoro, instrumentos clave para el manejo de caja diario.

Esta inyección de liquidez es la garantía que el Ministerio de Economía provincial necesitaba para no pasar sobresaltos en los meses de verano, tradicionalmente complejos por la baja recaudación estacional.

Estatales Bonaerenses: Sueldos y Aguinaldos

La consecuencia más inmediata de esta votación es la certeza de pago. Hasta ayer, el cronograma de diciembre estaba atado con alambre a la espera de estos fondos.

Aguinaldo (SAC): Con la ley aprobada, la Tesorería tiene los recursos liberados para comenzar a depositar el medio aguinaldo a partir del 20 de diciembre .

Con la ley aprobada, la Tesorería tiene los recursos liberados para comenzar a depositar el medio aguinaldo a partir del . Sueldos: Se garantiza el pago de haberes de diciembre en tiempo y forma (últimos días hábiles del mes).

Se garantiza el pago de haberes de diciembre en tiempo y forma (últimos días hábiles del mes). Municipios: Se evita el cese de transferencias a las comunas, lo que permite que los intendentes también puedan cumplir con sus propias obligaciones salariales y de servicios básicos (recolección, salud municipal, etc.).

La “moneda de cambio”: Obras y cargos

En la política bonaerense nada es gratis. Para que los legisladores de la UCR, el PRO “libertario” y otros bloques aliados levantaran la mano, Kicillof tuvo que abrir la billetera y el juego político.

Fondo para Municipios: Se acordó la creación de un fondo especial para obras en los 135 distritos. La clave acá es que el reparto se hará por el CUD (Coeficiente Único de Distribución), un sistema objetivo que evita (en teoría) la discrecionalidad de enviarle plata solo a los “amigos”. Directorios del Bapro: Parte de la negociación incluyó sillones en el directorio del Banco Provincia. La oposición recupera espacios de control y gestión en la entidad financiera pública, un reclamo que venía trabando la legislatura desde hace meses.

El mapa político tras la votación

Este resultado deja varias lecturas de cara al 2026:

Kicillof respira: Logró gobernabilidad financiera a pesar de tener una legislatura fragmentada.

Logró gobernabilidad financiera a pesar de tener una legislatura fragmentada. La oposición dividida: La votación expuso las fracturas en los bloques opositores. Mientras un sector del radicalismo y del PRO optó por dar gobernabilidad a cambio de recursos para sus intendentes, los sectores más duros (vinculados a La Libertad Avanza “pura” y al ala dura del PRO) rechazaron el endeudamiento denunciando un “festival de gasto”.

Resumen: ¿En qué se va a usar la plata?

Para pasar en limpio, el endeudamiento autorizado se destina a estos ejes:

Destino Detalle Impacto directo Administración Central Pago de sueldos y aguinaldos. Garantiza cronograma de pagos de estatales bonaerenses en diciembre/enero. Vencimientos de Deuda “Rollover” de deuda vieja. Evita el default técnico de la Provincia. Municipios Fondo de Fortalecimiento. Reactivación de pequeñas obras locales y seguridad. Organismos (IOMA/IPS) Saneamiento de cuentas. Cobertura de déficit en prestaciones y jubilaciones.

Con el endeudamiento ya convertido en ley, el gobierno provincial cierra el año legislativo con la tarea cumplida, aunque la discusión por la coparticipación y los recursos federales promete seguir siendo el gran campo de batalla del 2026.

Para consultar el texto oficial de las leyes aprobadas, podés visitar el sitio de la Honorable Cámara de Diputados PBA.