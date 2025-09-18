Oliden celebra la 8° edición de la Fiesta de la Galleta de Campo ¿Cuándo?

Con la llegada de la primavera, las localidades rurales renuevan sus tradiciones y ofrecen propuestas culturales que convocan a vecinos y turistas por igual. En este marco, Oliden se prepara para recibir uno de los eventos más esperados de la región: la Fiesta de la Galleta de Campo, que este año celebra su octava edición.

Cuándo y dónde se realiza la fiesta

El encuentro se llevará a cabo el próximo domingo en el predio de la estación de Oliden, a partir del mediodía. La entrada será libre y gratuita, invitando a toda la comunidad a disfrutar de una jornada de tradición, sabores y música en vivo.

Gastronomía y productos típicos

La propuesta gastronómica es uno de los principales atractivos de la fiesta. Los asistentes podrán recorrer un gran patio gastronómico con productos de la cocina criolla, entre los que se destacan:

  • Asados y corderos
  • Chacinados y quesos artesanales
  • Mieles y dulces regionales
  • Las tradicionales galletas de campo, elaboradas por la Panadería “La Olidense”
  • Chacinados del almacén “La Piara”, emblema local

Estas delicias reflejan la identidad gastronómica de Oliden y el esfuerzo de familias que mantienen viva la tradición a lo largo de generaciones.

Espectáculos y actividades recreativas

La fiesta no se limita a la gastronomía. En el escenario del predio, se desarrollará una programación pensada para toda la familia, que incluirá:

  • Música en vivo
  • Danzas tradicionales
  • Propuestas recreativas para niños y adultos

Además, los visitantes podrán recorrer la feria de artesanos y emprendedores, donde se exhiben productos locales y se fomenta la producción de pequeña escala.

Convocatoria para artesanos y emprendedores

La Comuna de Brandsen abrió la inscripción para quienes deseen participar en la feria:

  • Lugar: sede de Cultura, Mitre 484
  • Horario: lunes a viernes, de 8 a 13.30
  • Consultas: (2223) 49-0329

Esta es una oportunidad para que productores y creadores locales muestren sus trabajos a un público amplio y diverso.

Un atractivo turístico y cultural de la región

Oliden se caracteriza por sus calles tranquilas y paisajes rurales, convirtiéndose en un destino elegido por quienes buscan escapar de la rutina urbana. La Fiesta de la Galleta de Campo permite disfrutar de la riqueza cultural, la gastronomía típica y la belleza natural del lugar, consolidándose como un evento destacado en el calendario turístico y cultural de Brandsen.

La celebración invita a vecinos, visitantes y familias enteras a compartir un día de encuentro comunitario y a descubrir la tradición bonaerense en su máxima expresión.

