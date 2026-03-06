Nuevos sueldos para estatales bonaerenses: montos por categoría y tramos de cobro

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires alcanzó un nuevo entendimiento salarial con los representantes gremiales, definiendo los ingresos formales para toda la administración pública en los próximos meses. Tras semanas de intensas negociaciones, los salarios de los trabajadores estatales bonaerenses percibirán una suba escalonada del 9% que impactará directamente en los bolsillos durante marzo y abril de 2026.

Esta medida llega luego de que las entidades sindicales rechazaran un ofrecimiento inicial del 3% en febrero. Ahora, con una propuesta mejorada, la gestión de Axel Kicillof logró un acuerdo transversal que garantiza el normal funcionamiento de las dependencias estatales y el inicio del ciclo lectivo sin medidas de fuerza que afecten los servicios públicos.

Los porcentajes del acuerdo y el cronograma de aplicación

La mesa paritaria, que convocó a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Economía junto a los gremios de ATE, UPCN y FEGEPPBA, estableció que el incremento total del 9% se calculará sobre la base de los sueldos vigentes a enero de 2026. Este mecanismo busca recomponer gradualmente los ingresos frente al actual contexto inflacionario a nivel nacional.

Para comprender la liquidación exacta en los recibos de sueldo, es clave entender que el aumento definitivo se divide en tres etapas consecutivas, absorbiendo además los adelantos ya concretados a principios del corriente año:

Febrero: Se consolida de manera oficial el 1,5% de aumento , cifra que ya había sido abonada a cuenta mediante un decreto de urgencia del Ejecutivo provincial.

Se consolida de manera oficial el , cifra que ya había sido abonada a cuenta mediante un decreto de urgencia del Ejecutivo provincial. Marzo: Se aplica una suba principal del 5% , la cual se percibirá con los haberes que se liquidan habitualmente en los primeros días del mes siguiente.

Se aplica una , la cual se percibirá con los haberes que se liquidan habitualmente en los primeros días del mes siguiente. Abril: Se adiciona el 2,5% restante, completando el esquema previsto antes de la reapertura de la discusión paritaria.

Además de la pauta porcentual establecida para la primera mitad del año, las partes acordaron formalizar una mesa de revisión técnica en el mes de mayo. El objetivo primordial será monitorear la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y evitar una pérdida del poder adquisitivo real en los próximos meses.

Escalas salariales para la administración pública

El impacto directo en el salario de bolsillo siempre varía de acuerdo al régimen horario, la antigüedad y el sector de pertenencia de cada trabajador en particular. Para quienes se rigen estrictamente bajo la Ley 10.430, los nuevos ingresos reflejan una mejora en todas las escalas, destacándose la situación del personal administrativo con mayor carga horaria.

A continuación, se expone una tabla comparativa con los sueldos netos estimados para la administración central con un régimen de 40 horas semanales, proyectados para las liquidaciones de marzo:

Categoría en el Estado provincial Sueldo de bolsillo estimado (Marzo 2026) Categoría 5 (Nivel inicial) $880.674 Categoría 10 $976.262 Categoría 13 $1.023.084 Categoría 15 $1.074.981 Categoría 17 $1.212.793 Categoría 20 $1.242.106

Por su parte, dentro del vital sector sanitario provincial, el personal de enfermería mantendrá uno de los esquemas salariales más altos de la administración bonaerense. Las liquidaciones proyectadas indican que la categoría inicial partirá de los $1.115.317 netos en marzo, mientras que los escalafones directivos del ámbito hospitalario llegarán a superar ampliamente los $2.000.000 de bolsillo.

Bono no remunerativo, recategorizaciones y situación docente

Más allá de la recomposición porcentual ya detallada, la oferta integral aceptada por el arco sindical contempla la inclusión de una bonificación no remunerativa de $20.000 a partir del mes de marzo. Este monto fijo resulta absolutamente estratégico ya que eleva el aumento real a casi un 12% para las categorías salariales más bajas, protegiendo con mayor firmeza el piso de ingresos de quienes menos cobran en el Estado.

Asimismo, en materia de avances sobre los derechos laborales de planta, se oficializó la recategorización de un nivel para cada agente a partir del mes de julio. A esto se le suma la ansiada titularización de jefes de departamento y subdirectores que cuenten con tres años consecutivos (o cinco alternados) en el desempeño del cargo.

En el plano educativo, los diversos gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y el sector de maestranza también alcanzaron acuerdos con cifras determinantes para el ciclo escolar. Según las grillas actualizadas por el área contable, un maestro de grado con jornada completa pasará a cobrar $1.600.168 en marzo y alcanzará la suma de $1.700.106 en abril. Para paliar los recortes sistemáticos de fondos nacionales, la Provincia propuso una compensación extra exclusiva para suplir la pérdida del antiguo Fondo de Incentivo Docente (FONID).

Por último, y no menos importante en el ecosistema escolar, los auxiliares de la educación con régimen de 30 horas percibirán ingresos iniciales de $706.060, garantizando que todo el personal operativo de las escuelas reciba las mejoras económicas en tiempo y forma.

Para efectuar consultas personales sobre cronogramas de pago, fechas exactas de depósito en el Banco Provincia y descargar los recibos de sueldo digitales, todos los agentes estatales pueden acceder directamente al sitio oficial del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires y verificar sus datos fiscales a través del portal central del empleado.