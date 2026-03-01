Calendario ANSES marzo 2026: Fechas de cobro, aumento confirmado y el nuevo monto con bono y Ayuda Escolar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha oficializado el cronograma de pagos para marzo de 2026, un mes determinante para el bolsillo de millones de argentinos. Tras la confirmación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, los haberes recibirán un incremento del 2,9%, ajuste que se aplicará de forma directa a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

Este mes llega con un alivio adicional: el Gobierno ratificó el pago del bono de $70.000 para los haberes mínimos y el desembolso masivo de la Ayuda Escolar Anual, que este año cuenta con un refuerzo para alcanzar un piso garantizado de $85.000 por hijo.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

Los beneficiarios que cobran la mínima percibirán un total de $439.600,88 (compuesto por el haber actualizado de $369.600,88 más el bono de $70.000).

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Para quienes perciben montos superiores a la mínima, el calendario se desplaza hacia la última semana del mes:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

La AUH sube a $132.814 brutos en marzo. Los titulares cobran el 80% directo ($106.251,20) y el resto se acumula para la presentación de la Libreta. Las fechas coinciden con el pago de la Tarjeta Alimentar, cuyos montos se mantienen en $52.250 (un hijo), $81.936 (dos hijos) y $108.062 (tres hijos o más).

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC)

El esquema de las PNC se unifica para agilizar los depósitos en la primera quincena:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo

Ayuda Escolar Anual 2026: el refuerzo de $85.000

Una de las medidas más relevantes de este mes es la actualización de la Ayuda Escolar. Mediante el Decreto 115/2026, el Gobierno estableció que ningún beneficiario de AUH o SUAF cobrará menos de $85.000 por hijo en edad escolar. Aquellos que por zona o categoría tenían un monto base inferior recibirán un “refuerzo de ayuda escolar” para completar esa cifra.

Este pago se realiza de forma automática a quienes ya tienen el certificado de escolaridad cargado en Mi ANSES. Si no lo cobrás en la fecha de tu haber, debés verificar que el formulario PS 2.68 esté presentado y aprobado en la plataforma oficial.

Trámites clave antes del 31 de marzo

Es fundamental recordar que el martes 31 de marzo vence el plazo para presentar la Libreta AUH del año anterior, trámite que habilita el cobro del 20% retenido mensualmente. Asimismo, los trabajadores en relación de dependencia (SUAF) deben chequear los nuevos topes de ingresos: el límite máximo del grupo familiar subió a $5.445.190 brutos para continuar percibiendo las asignaciones.