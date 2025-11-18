Nuevos límites de extracción en cajeros automáticos desde noviembre de 2025 ¿Cuánto se podrá retirar según la entidad?

En un contexto donde el uso de billeteras digitales no deja de crecer pero los cajeros automáticos siguen siendo una herramienta esencial por su disponibilidad permanente, los bancos ajustaron los límites diarios de extracción que comenzarán a regir desde noviembre de 2025. Las nuevas cifras varían según la entidad y el perfil del cliente, y llegan acompañadas de controles adicionales sobre los movimientos digitales.

Cuánto vas a poder retirar según cada banco

Las entidades financieras actualizaron sus topes máximos, tanto en cajeros propios como en redes compartidas. Algunos permiten ampliaciones desde la app o el homebanking, un recurso cada vez más utilizado para evitar restricciones en efectivo.

A continuación, los nuevos límites diarios informados por cada banco:

Montos máximos de extracción

Banco Tope base Ampliación disponible Banco Nación $150.000 Hasta $500.000 desde la app Banco Provincia $400.000 No informado Banco Ciudad $800.000 Hasta $1.200.000 Banco Galicia $400.000 Hasta $2.400.000 en cajeros propios ICBC $550.000 No informado BBVA $2.100.000 Según perfil del cliente Banco Macro $400.000 No informado Banco Santander $1.000.000 No informado

Los bancos remarcan que estos montos aplican también en redes compartidas como Link o Banelco, aunque puede ocurrir que un cajero de otra entidad tenga disponible un tope más bajo por cuestiones operativas.

Cómo solicitar ampliaciones de límite

Cada cliente tiene la posibilidad de gestionar un aumento del tope diario de extracción. Las entidades permiten hacerlo desde:

Homebanking

Aplicación móvil oficial

Llamada al centro de atención al cliente

Gestión presencial en sucursal

Estas ampliaciones suelen aplicarse de manera inmediata o dentro de las 24 horas siguientes, según el banco.

Controles adicionales sobre movimientos digitales

En paralelo a los cambios en los cajeros, el Gobierno implementó medidas de supervisión sobre el uso de billeteras virtuales dentro del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros”. Con un nivel de adopción que ya llega al 96% de los adultos, las billeteras se convirtieron en un punto clave para los controles fiscales.

La autoridad tributaria ARCA estableció nuevas reglas para revisar transferencias, inversiones y retiros cuando superen determinados topes. En esos casos, los usuarios deberán justificar el origen de los fondos mediante documentación válida.

Documentación aceptada para justificar fondos

Recibos de sueldo

Declaraciones juradas

Facturas

Contratos

Certificados contables

Extractos bancarios

El objetivo declarado por el Gobierno es fortalecer la transparencia del sistema y evitar operaciones irregulares en el circuito digital del dinero.