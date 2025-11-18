Nuevos límites de extracción en cajeros automáticos desde noviembre de 2025 ¿Cuánto se podrá retirar según la entidad?

Denisse Helman
Cambios en los cajeros: bancos redefinen límites de extracción desde agosto en Argentina

En un contexto donde el uso de billeteras digitales no deja de crecer pero los cajeros automáticos siguen siendo una herramienta esencial por su disponibilidad permanente, los bancos ajustaron los límites diarios de extracción que comenzarán a regir desde noviembre de 2025. Las nuevas cifras varían según la entidad y el perfil del cliente, y llegan acompañadas de controles adicionales sobre los movimientos digitales.

Cuánto vas a poder retirar según cada banco

Las entidades financieras actualizaron sus topes máximos, tanto en cajeros propios como en redes compartidas. Algunos permiten ampliaciones desde la app o el homebanking, un recurso cada vez más utilizado para evitar restricciones en efectivo.

Nuevo aumento para empleadas domésticas en noviembre y diciembre 2025: cómo quedan los sueldos y el bono
Mirá también:

Nuevo aumento para empleadas domésticas en noviembre y diciembre 2025: cómo quedan los sueldos y el bono

A continuación, los nuevos límites diarios informados por cada banco:

Montos máximos de extracción

BancoTope baseAmpliación disponible
Banco Nación$150.000Hasta $500.000 desde la app
Banco Provincia$400.000No informado
Banco Ciudad$800.000Hasta $1.200.000
Banco Galicia$400.000Hasta $2.400.000 en cajeros propios
ICBC$550.000No informado
BBVA$2.100.000Según perfil del cliente
Banco Macro$400.000No informado
Banco Santander$1.000.000No informado

Los bancos remarcan que estos montos aplican también en redes compartidas como Link o Banelco, aunque puede ocurrir que un cajero de otra entidad tenga disponible un tope más bajo por cuestiones operativas.

Cómo solicitar ampliaciones de límite

Cada cliente tiene la posibilidad de gestionar un aumento del tope diario de extracción. Las entidades permiten hacerlo desde:

  • Homebanking
  • Aplicación móvil oficial
  • Llamada al centro de atención al cliente
  • Gestión presencial en sucursal

Estas ampliaciones suelen aplicarse de manera inmediata o dentro de las 24 horas siguientes, según el banco.

Controles adicionales sobre movimientos digitales

En paralelo a los cambios en los cajeros, el Gobierno implementó medidas de supervisión sobre el uso de billeteras virtuales dentro del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros”. Con un nivel de adopción que ya llega al 96% de los adultos, las billeteras se convirtieron en un punto clave para los controles fiscales.

La autoridad tributaria ARCA estableció nuevas reglas para revisar transferencias, inversiones y retiros cuando superen determinados topes. En esos casos, los usuarios deberán justificar el origen de los fondos mediante documentación válida.

Documentación aceptada para justificar fondos

  • Recibos de sueldo
  • Declaraciones juradas
  • Facturas
  • Contratos
  • Certificados contables
  • Extractos bancarios

El objetivo declarado por el Gobierno es fortalecer la transparencia del sistema y evitar operaciones irregulares en el circuito digital del dinero.

El salario mínimo argentino alcanza su nivel más bajo en la región, según un nuevo informe
Mirá también:

El salario mínimo argentino alcanza su nivel más bajo en la región, según un nuevo informe
ETIQUETAS
Compartir este artículo
argentina-contra-el-bullying
Nueva Ley: Padres deberán pagar multas si no actúan ante situaciones de bullying
Nacionales
multas radar provincia
Provincia: cae el exministro de Transporte en una investigación por millonarias maniobras con fotomultas
Provincia
Telekino
¡Tremendo! Un ganador se llevó el pozo de más de $3.764 millones del Telekino este domingo 16 de noviembre
Sociedad
Joven de 20 años fue hallado sin vida en un campo cercano a Ruta 29
Brandsen
control ruta 11
Peligro en la Ruta 11: Conducía borracho y sin licencia
Provincia
feriados-2023-provincia
Último finde extra largo del 2025: todo lo que tenés que saber
Nacionales
bebidas ener
La Provincia de Buenos Aires busca prohibir la venta de bebidas energizantes a menores
Provincia

Más leídas