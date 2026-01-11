Abrió Bendu: todo sobre el nuevo shopping de Mar del Plata con estadio, Coto y shows en vivo

Mar del Plata tiene una nueva postal y no es una playa. La histórica “Manzana de los Circos” en el Puerto se transformó completamente para dar lugar a Bendu, el nuevo centro comercial que ya es una de las principales atracciones de la temporada 2026. Si estás en “La Feliz” o planeás viajar, esto es lo que necesitás saber sobre el paseo que combina compras, gastronomía y una agenda de recitales de primer nivel.

¿Qué es Bendu y dónde queda?

Ubicado estratégicamente en la Avenida de los Trabajadores al 150, frente al Club Náutico, Bendu funciona como un “puente” moderno entre la ciudad y la zona portuaria. Lo que antes era un terreno baldío conocido por albergar carpas temporales, hoy es una estructura de diseño metálico y vanguardista de más de 35.000 metros cuadrados.

El complejo no es solo un shopping tradicional; se define como un multiespacio que integra:

Locales comerciales y de servicios.

Un polo gastronómico (Food Hall).

Espacio con juegos para niños.

La segunda sucursal del supermercado Coto en la ciudad.

en la ciudad. Un anfiteatro al aire libre para espectáculos masivos.

Ver también: Confirmado: se viene un “Mega Shopping” en el interior de la Provincia de Buenos Aires

Principales atracciones y servicios

La apertura ha sido escalonada desde diciembre de 2025, pero este enero de 2026 el complejo ya funciona a pleno ritmo. Estos son los puntos fuertes que tenés que visitar:

El nuevo Coto del Puerto

Es el “ancla” comercial del lugar. Se trata de una sucursal moderna, equipada con tecnología de punta y una amplia variedad de productos, ideal para quienes se alojan en la zona sur y buscan abastecerse sin ir al centro. Cuenta con su propio estacionamiento y horarios extendidos.

Entretenimiento para la familia

Uno de los grandes hitos visuales del shopping es el tobogán gigante de 12 metros de altura, que promete ser la diversión de los más chicos (y la foto obligada en redes sociales). Además, el predio cuenta con una plaza seca de acceso libre, un carrusel y espacios recreativos bajo techo, pensados para esos días en los que el clima de la costa no acompaña para ir a la playa.

Ver también: La Provincia de Buenos Aires cuenta con un nuevo Shopping y espacio cultural este verano 2026

Agenda de recitales: Verano 2026

Bendu inauguró su propia arena a cielo abierto con capacidad para más de 5.000 personas. La grilla de artistas confirmados para lo que resta de enero y febrero posiciona al Puerto como un nuevo epicentro cultural. Agendá las fechas clave:

23 de enero: El Plan de la Mariposa.

El Plan de la Mariposa. 24 de enero: Ciro y los Persas (una de las fechas más esperadas de la temporada).

Ciro y los Persas (una de las fechas más esperadas de la temporada). 25 de enero: La Delio Valdez y La Konga (fiesta asegurada).

La Delio Valdez y La Konga (fiesta asegurada). 6 de febrero: Divididos (la “Aplanadora del Rock” cierra la primera etapa de shows).

Horarios y Estacionamiento

Para evitar las complicaciones típicas del tránsito en temporada, el complejo dispone de 700 cocheras. El horario general del paseo comercial es de lunes a lunes, de 8:00 a 22:00 horas, aunque el sector gastronómico y el supermercado pueden tener horarios especiales, especialmente los fines de semana de eventos.

La inauguración total del complejo, con la apertura del 100% de los locales y el corredor gastronómico completo, está prevista para Semana Santa de este año, pero la experiencia actual ya justifica la visita. Si buscás un plan distinto para la tarde-noche después de la playa, el nuevo gigante del Puerto es la parada obligada de este 2026.