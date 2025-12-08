Nuevo borrador de la reforma laboral: Qué cambia para empleadas domésticas y repartidores de apps

La discusión sobre la reforma laboral vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública y genera expectativas en distintos sectores, especialmente en actividades donde las reglas laborales siempre tuvieron un tratamiento particular. En este contexto, el nuevo borrador impulsado por el Gobierno introduce una serie de modificaciones que impactan tanto en el trabajo en casas particulares como en los servicios de reparto mediante aplicaciones.

Cambios clave para el personal de casas particulares

El borrador establece una redefinición del período de prueba para los contratos por tiempo indeterminado. Todo vínculo nuevo quedará considerado a prueba durante los primeros seis meses.

Entre los puntos más relevantes:

Durante el período de prueba , cualquiera de las partes puede finalizar la relación sin necesidad de justificar el motivo y sin que corresponda indemnización.

, cualquiera de las partes puede finalizar la relación sin necesidad de justificar el motivo y sin que corresponda indemnización. El empleador no podrá contratar a la misma persona más de una vez utilizando el período de prueba , evitando así contrataciones rotativas sin estabilidad.

, evitando así contrataciones rotativas sin estabilidad. La jornada máxima se fija en 8 horas diarias o 48 horas semanales , con posibilidad de organización desigual siempre que no se superen las 9 horas por día.

, con posibilidad de organización desigual siempre que no se superen las 9 horas por día. El descanso semanal será de 35 horas continuas , comenzando el sábado a las 13.

, comenzando el sábado a las 13. La obligación de proveer ropa y elementos de trabajo podrá cumplirse mediante una suma no remunerativa al finalizar el período de prueba.

Derechos laborales específicos

El borrador detalla nuevas pautas vinculadas a la jornada, el descanso y las condiciones de trabajo:

Debe respetarse un descanso mínimo de 12 horas entre el fin de una jornada y el inicio de la siguiente para personal con retiro.

entre el fin de una jornada y el inicio de la siguiente para personal con retiro. El empleador deberá garantizar alimentación adecuada , incluyendo desayuno, almuerzo, merienda o cena, según corresponda a la modalidad de trabajo.

, incluyendo desayuno, almuerzo, merienda o cena, según corresponda a la modalidad de trabajo. Se exige la contratación de un seguro contra riesgos del trabajo acorde a la normativa vigente.

Deberes del personal

Las obligaciones quedan claramente definidas:

Cumplir instrucciones y desempeñar tareas con diligencia.

Cuidar los bienes del hogar y mantener la confidencialidad sobre la vida privada de la familia empleadora.

de la familia empleadora. No difundir información de carácter personal, moral, político o religioso obtenida durante la actividad laboral.

Pago electrónico y nuevas formalidades para empleadores

El proyecto dispone que los recibos de sueldo deberán ser electrónicos, emitidos a través del sistema determinado por ARCA. El recibo bancario o comprobante de pago servirá como prueba suficiente del cumplimiento salarial, generando mayor trazabilidad y seguridad jurídica para ambas partes.

Ante reclamos judiciales, los créditos laborales se actualizarán con los mismos intereses que rigen para la Ley de Contrato de Trabajo, equiparando criterios con el régimen general.

Qué cambia en el régimen de repartidores de aplicaciones

El nuevo borrador también crea un marco legal específico para quienes realizan tareas de reparto mediante plataformas digitales. El objetivo es ordenar la actividad sin considerarla una relación de dependencia, reforzando la figura del repartidor como trabajador independiente.

Definición del sistema y autonomía

Los repartidores podrán:

Elegir libremente cuándo conectarse y cuánto tiempo trabajar.

cuándo conectarse y cuánto tiempo trabajar. Aceptar o rechazar pedidos sin necesidad de justificar la decisión.

Decidir qué medio de transporte usar y qué recorridos realizar.

Conocer en lenguaje claro los criterios de la plataforma respecto a zonas, desempeño o antigüedad.

Se considera mensajería urbana a la actividad de recoger y entregar bienes dentro de la ciudad, utilizando cualquier medio, incluso a pie.

Obligaciones de las plataformas tecnológicas

Las empresas que administran aplicaciones deberán:

Brindar toda la información necesaria para que el repartidor decida si acepta un pedido.

para que el repartidor decida si acepta un pedido. Respetar la libertad de conexión y no imponer condiciones que limiten esa autonomía.

y no imponer condiciones que limiten esa autonomía. Ofrecer capacitaciones en seguridad vial y proporcionar elementos de seguridad como casco o chaleco cuando corresponda.

y proporcionar elementos de seguridad como casco o chaleco cuando corresponda. Facilitar canales de reclamos y mecanismos para solicitar explicaciones ante bloqueos o sanciones.

Obligaciones de los repartidores

El régimen establece que los repartidores deben:

Registrar su cuenta dentro de la plataforma.

Estar inscriptos ante ARCA , cumplir aportes y acceder a la seguridad social correspondiente a monotributistas sociales.

, cumplir aportes y acceder a la seguridad social correspondiente a monotributistas sociales. Informar la CBU o CVU para recibir los pagos.

para recibir los pagos. Cumplir normas de tránsito y seguridad vial.

Realizar la cantidad de viajes que deseen, sin obligación mínima.

Derechos reconocidos

El texto establece una serie de garantías para los trabajadores independientes: