Nuevo aumento y aguinaldo: ¿cuánto cobran las empleadas domésticas en diciembre por 6 horas semanales?

En noviembre de 2025, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) anunció un nuevo acuerdo salarial que beneficiará a las empleadas domésticas en todo el país. Este incremento salarial, del 2,7%, se desglosa en 1,4% correspondiente a noviembre y 1,3% para diciembre, además de un bono extra que se pagará durante tres meses y que se incoporará al salario en enero.

A pesar de que el incremento aún no ha sido oficializado en el Boletín Oficial, el acuerdo ya ha sido firmado y está vigente. Estimaciones indican que el salario mínimo para las empleadas domésticas alcanzará los $3.136 la hora en diciembre, aplicable a trabajadoras de la quinta categoría, la más demandada.

De este modo, por seis horas semanales de trabajo, el salario correspondiente sería aproximadamente $18.816, asumiendo que la carga horaria se distribuye de lunes a viernes. Para quienes trabajen más de 16 horas semanales, el salario mensual alcanzaría $384.000.

Para aquellas empleadas que laboran menos de 12 horas semanales, el monto total superaría apenas los $75.000, con un bono aproximado de $6.000. En el caso de trabajadoras que “duerman en el trabajo”, el salario por hora se fija en $3.384, lo que haría que su sueldo mensual se ubique cerca de los $428.000.

Este ajuste salarial impacta a más de 1,3 millones de empleadas domésticas en Argentina.

Escala mínima por categoría para diciembre

Quinta categoría: personal para tareas generales (limpieza, plancha, mantenimiento del hogar)

Los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

Con retiro: $3.135,99 por hora / $384.713,01 por mes

$3.135,99 por hora / $384.713,01 por mes Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

Cuarta categoría: asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

$3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes Sin retiro: $3.784,32 por hora / $476.755,68 por mes

Tercera categoría: caseros/as

Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

Segunda categoría: personal para tareas específicas (cocineros/as, jardinería, etc.)

Con retiro: $3.582,79 por hora / $438.475,56 por mes

$3.582,79 por hora / $438.475,56 por mes Sin retiro: $3.926,84 por hora / $488.091,78 por mes

Primera categoría: supervisor

Con retiro: $3.783,33 por hora / $471.956,01 por mes

$3.783,33 por hora / $471.956,01 por mes Sin retiro: $4.143,70 por hora / $525.712,99 por mes

Bono extra de fin de año (no remunerativo)

Para trabajadoras que laboren más de 16 horas semanales: $14.000

$14.000 Para quienes trabajen entre 12 y 16 horas: $9.000

Para las que laboren menos de 12 horas: $6.000

El bono que se otorgará en noviembre y diciembre será no remunerativo y se incorporará al salario a partir de enero.

Asimismo, quienes desarrollen su labor en zonas desfavorables recibirán un adicional del 30% en sus salarios.

Números oficiales y su comparación con la realidad

A pesar del incremento afectado, los números oficiales siguen distantes de la realidad, existiendo diferencias que rondan entre $3.000 y $4.000 en la práctica.

Aguinaldo de diciembre 2025

El aguinaldo que corresponde a las empleadas de casas particulares se calcula como el 50% de la mayor remuneración mensual del semestre. En caso de haber trabajado menos de seis meses, se aplicará un valor proporcional.

El plazo para abonar este aguinaldo concluye el 20 de diciembre.

Para calcular el aguinaldo de la empleada mencionada anteriormente, sería necesario realizar los siguientes pasos: $3.136 por hora × 6 horas por semana = $18.816 por semana.

Tras calcular el promedio mensual, se tendría: =$18.816 × (52 semanas / 12 meses) = $81.536 por mes. Por ende, el aguinaldo sería la mitad de este valor, es decir, $40.768.

Puntos clave para confeccionar el recibo de sueldo

Al momento de liquidar el sueldo correspondiente, los empleadores deberán considerar los siguientes ítems adicionales al salario básico:

Adicional por Antigüedad: 1% por cada año de antigüedad sobre los salarios mínimos de la categoría correspondiente.

1% por cada año de antigüedad sobre los salarios mínimos de la categoría correspondiente. Adicional por Zona Desfavorable: recargo del 30% en provincias específicas como La Pampa, Río Negro y otras del sur argentino.

Además de la remuneración, los empleadores deben abonar las contribuciones y aportes patronales que van destinados a salud, jubilación y seguro de riesgos de trabajo. Estos montos son fijos y se calculan según las horas trabajadas por semana.