Chau a la garrafa pesada: llegan los envases de plástico a la Provincia de Buenos Aires

El histórico y pesado tubo metálico que millones de hogares bonaerenses utilizan para cocinar y calefaccionarse está a punto de jubilarse. En un movimiento que promete cambiar para siempre la logística del gas envasado en Argentina, YPF Gas inició en enero de 2026 una prueba piloto en la Provincia de Buenos Aires y el AMBA para introducir garrafas de plástico o composite.

Detrás de la palabra “plástico” se esconde tecnología de punta: no es el plástico tradicional de un envase descartable, sino un compuesto avanzado de fibra de vidrio y resinas de altísima resistencia. Este desarrollo apunta directamente a dos históricos dolores de cabeza de los usuarios: el peso desmedido a la hora de cambiar el envase y el miedo a las fugas o explosiones.

Por qué las nuevas garrafas cambian las reglas del juego

La innovación no es solo estética. Si alguna vez te tocó arrastrar una garrafa de 10 kilos llena, sabés que el esfuerzo físico es importante. Los nuevos envases buscan solucionar esto y suman características de seguridad que la vieja chapa de acero no puede ofrecer.

Entre los principales beneficios que tenés como usuario, se destacan:

Son ultra livianas: Pesan un 65% menos que las tradicionales. Una garrafa de plástico vacía pesa apenas 7,5 kilos, contra los 20 kilos de acero estándar. Llena, apenas supera los 17 kilos, facilitando muchísimo su manipulación hogareña.

Pesan un 65% menos que las tradicionales. Una garrafa de plástico vacía pesa apenas 7,5 kilos, contra los 20 kilos de acero estándar. Llena, apenas supera los 17 kilos, facilitando muchísimo su manipulación hogareña. Seguridad contra explosiones: El material elimina el riesgo de explosión por efecto BLEVE (estallido por presión en caso de incendio). En lugar de explotar, el material se consume de manera controlada.

El material elimina el riesgo de explosión por efecto BLEVE (estallido por presión en caso de incendio). En lugar de explotar, el material se consume de manera controlada. No conducen electricidad: Al no ser metálicas, no generan chispas por fricción, reduciendo riesgos durante el traslado.

Al no ser metálicas, no generan chispas por fricción, reduciendo riesgos durante el traslado. Chau al óxido: La corrosión deja de ser un problema. Son ideales para zonas húmedas de la Provincia de Buenos Aires donde el óxido suele picar la base de los envases metálicos.

La corrosión deja de ser un problema. Son ideales para zonas húmedas de la Provincia de Buenos Aires donde el óxido suele picar la base de los envases metálicos. Permiten ver el contenido: Gracias a la translucidez del material, podés ver exactamente cuánto gas te queda a contraluz, evitando quedarte sin suministro en medio de la cocción.

Gracias a la translucidez del material, podés ver exactamente cuánto gas te queda a contraluz, evitando quedarte sin suministro en medio de la cocción. Son sustentables: Se fabrican con materiales 100% reciclables.

Precios en enero 2026: cuánto cuesta pasarse a la garrafa de plástico

El mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP) atraviesa un momento particular tras la desregulación total de precios consolidada en 2025. Hoy no existe un “precio oficial” fijo, sino valores sugeridos que el mercado adapta libremente.

Si bien el valor de referencia nacional arranca en los $10.500 para la carga de 10 kilos (sin envío), la realidad en los barrios bonaerenses es distinta.

Actualmente, el costo real que pagás en los puntos de venta o con envío a domicilio muestra esta radiografía:

Tipo de envase (10 kg) Precio estimado con retiro en distribuidora Precio estimado con envío a domicilio Garrafa tradicional de acero $15.000 – $18.000 $20.000 – $25.000 Nueva garrafa de plástico Por definirse (estimado un 15% superior) Por definirse (estimado un 15% superior)

Al tratarse de una tecnología importada y novedosa, el envase de plástico debutará con un costo más elevado que el de chapa. Sin embargo, en la industria proyectan que la inversión inicial del envase se amortizará rápidamente por la durabilidad del material y el ahorro en mantenimiento.

Dónde y cuándo podés conseguirlas

Por el momento, no vas a encontrar estas garrafas en cualquier almacén. YPF Gas seleccionó cinco distribuidores clave en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para realizar la prueba piloto durante este verano 2026. El objetivo es evaluar la aceptación de las familias bonaerenses y la resistencia del material en el uso cotidiano real.

Si los resultados son positivos, el plan es expandir la oferta gradualmente para ir reemplazando el parque nacional actual, que cuenta con casi 5 millones de unidades de acero circulando por todo el país.