Revolución energética en la Provincia de Buenos Aires: nuevos parques solares y el negocio de vender tu propia energía

Este mes de enero de 2026, la provincia habilitó la “generación comunitaria“, un esquema que permite a los bonaerenses asociarse, producir energía limpia y vender el excedente. A esto se suma el avance de cinco nuevos parques fotovoltaicos que buscan blindar el sistema eléctrico contra los cortes del verano.

Si vivís en la Provincia de Buenos Aires y estás cansado de los vaivenes en el servicio eléctrico cada vez que sube la temperatura, este enero de 2026 trajo novedades clave que cambian las reglas del juego. La crisis energética ya no se combate solo con grandes obras de infraestructura lejanas; ahora la solución está, literalmente, en el techo de tu casa o en el terreno baldío de tu barrio.

Mediante la Resolución 17/2026 publicada hace apenas unos días en el Boletín Oficial, el gobierno provincial reglamentó la generación distribuida comunitaria. Al mismo tiempo, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos avanza con la instalación de cinco nuevos parques solares en el interior, llevando la potencia instalada a niveles históricos para la región.

Qué es la generación comunitaria y cómo podés ganar dinero con ella

Hasta ahora, si instalabas paneles solares, el beneficio era estrictamente individual. Con la nueva normativa vigente desde mediados de enero, la provincia dio un paso histórico hacia la democratización energética: ahora podés asociarte con tus vecinos, el consorcio de tu edificio o las pymes de tu cuadra para invertir en conjunto.

El mecanismo es simple: el grupo invierte en una planta de energía renovable (solar o eólica) superior a los 10 kW. La energía que producen se destina primero al autoconsumo del grupo, y todo el excedente se inyecta obligatoriamente a la red pública.

El valor económico de esa energía inyectada se divide entre los participantes según el porcentaje de inversión que hayan hecho, y te impacta directamente como un crédito a favor en tu boleta de luz. Básicamente, la distribuidora te paga por la energía que producís.

Para operar bajo este régimen, tenés que inscribirte en el RUGER (Registro de Usuarios-Generadores de Energía Renovable de la provincia de Buenos Aires), gestionado por el OCEBA, que a su vez informa a ARBA para aplicarte las exenciones impositivas correspondientes.

Requisitos para convertirte en usuario generador comunitario

Condición técnica Detalle reglamentario Potencia mínima La instalación debe superar los 10 kW de potencia. Ubicación Puede ser en un suministro existente o uno nuevo. Distribuidora Todos los asociados deben pertenecer a la misma empresa distribuidora de energía. Acuerdo Se requiere un acuerdo privado o la conformación de una persona jurídica que detalle los porcentajes de cada socio.

Cinco nuevos parques solares en el interior bonaerense

Mientras los usuarios particulares comienzan a organizarse, la provincia no se queda atrás en la generación a gran escala. Para este inicio de 2026, el Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (PROINGED) confirmó el avance de cinco nuevos desarrollos fotovoltaicos estratégicos.

Estos nuevos parques están diseñados para inyectar energía directamente donde se consume, evitando las pérdidas por transporte y estabilizando la red en zonas críticas. Los municipios beneficiados son:

Coronel Rosales: Ubicado en la localidad turística de Pehuen Có.

Ubicado en la localidad turística de Pehuen Có. San Cayetano: Donde además se incorporará un sistema de almacenamiento en baterías de litio para abastecer la demanda durante la noche.

Donde además se incorporará un sistema de almacenamiento en baterías de litio para abastecer la demanda durante la noche. Azul: Específicamente en la localidad de 16 de Julio.

Específicamente en la localidad de 16 de Julio. Punta Indio: En la zona de Pipinas.

En la zona de Pipinas. Alberti: Reforzando la red del noroeste provincial.

Con estas incorporaciones, la provincia de Buenos Aires alcanza los 31 parques solares operativos, sumando una potencia total de 11,5 MW, sin contar desarrollos privados gigantescos que entraron en operación recientemente, como el Parque Eólico La Elbita en Tandil (el octavo de Genneia) o el nuevo proyecto de YPF Luz en Olavarría.

Capacitación local: el primer centro bonaerense de energías renovables

Si te interesa entrar en este mundo, ya sea para reducir costos en tu empresa o como salida laboral, la provincia inauguró este mes su primer Centro Bonaerense de Energías Renovables. Esta sede funciona en el campus tecnológico de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), en la localidad de Gonnet (partido de La Plata). Allí podés acceder a demostraciones de tecnología sustentable, investigación y capacitación técnica gratuita sobre eficiencia energética.