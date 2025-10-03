Nuevas Funciones de WhatsApp: Todo lo que tenés que saber de la última actualización

WhatsApp se mantiene firme como la aplicación de mensajería más usada del mundo y, para seguir siéndolo, no para de actualizarse. Si buscás “nuevas funciones whatsapp” porque querés saber qué podés hacer ahora, llegaste al lugar indicado.

Desde integración avanzada de Inteligencia Artificial (IA) hasta mejoras significativas en la forma en que compartís contenido, la plataforma de Meta sigue evolucionando. Acá te contamos las novedades más recientes, las que ya están llegando a tu celu y las que prometen cambiar tu experiencia en los chats.

La Inteligencia Artificial Toma el Control: Más Ayuda Directa

La IA de Meta se está integrando cada vez más en la aplicación, ofreciéndote herramientas que van más allá del simple envío de mensajes.

1. Asistente de Escritura (Writing Help)

Esta es una de las funciones que más revuelo generó. Si a veces te quedás sin palabras o querés darle un tono diferente a un mensaje, ahora podés pedirle ayuda a la IA.

¿Cómo funciona? Escribís un borrador y la IA te ofrece sugerencias para reformularlo.

Escribís un borrador y la IA te ofrece sugerencias para reformularlo. Tonalidades disponibles: Podés elegir que el mensaje suene más profesional, más divertido o incluso que lo corrija para que sea más claro.

Podés elegir que el mensaje suene más profesional, más divertido o incluso que lo corrija para que sea más claro. ¿La privacidad? Según Meta, la IA procesa las peticiones de forma segura, manteniendo los mensajes cifrados de extremo a extremo (Meta AI).

2. Creación de Fondos y Edición de Imágenes con IA

La IA ya no solo te ayuda a escribir, sino también a crear contenido visual directamente en tus chats:

Fondos para Videollamadas y Fotos: Podés generar fondos personalizados para tus videollamadas o para las fotos que sacás desde la cámara de WhatsApp.

Podés generar fondos personalizados para tus videollamadas o para las fotos que sacás desde la cámara de WhatsApp. Stickers Más Expresivos: Se están desplegando nuevos paquetes de stickers que son más dinámicos y divertidos. Además, sigue vigente la posibilidad de crear tus propios stickers a partir de fotos sin usar apps de terceros, algo muy útil.

Comunicación Visual y Práctica: Archivos, Fotos y Documentos

La app no solo se enfoca en la IA, también mejora aspectos cotidianos para que la comunicación sea más eficiente.

3. Live Photos y Fotos en Movimiento

Si usás un dispositivo iOS y tomás una Live Photo (fotos que capturan un momento antes y después del clic), ahora podés compartirla como una foto en movimiento a través de WhatsApp. Esta función también está disponible para compartir fotos animadas en Android.

4. Escaneo de Documentos Directamente en la App

Se simplificó la forma de escanear y enviar documentos:

Mayor Eficiencia: Ahora podés escanear, recortar, guardar y enviar archivos (como PDFs) directamente desde WhatsApp, sin necesidad de usar apps externas.

Ahora podés (como PDFs) directamente desde WhatsApp, sin necesidad de usar apps externas. Disponibilidad: Si bien los usuarios de iPhone ya la disfrutaban hace un tiempo, ahora se está implementando ampliamente en Android, mejorando la gestión de trámites y el trabajo.

5. Traducción de Conversaciones en Tiempo Real

Esta función es clave para quienes se comunican en varios idiomas. WhatsApp está integrando la capacidad de traducir mensajes en tiempo real dentro de los chats, rompiendo la barrera del idioma.

Control y Organización: Chats, Grupos y Privacidad

Para que no te volvés loco con tantos mensajes, WhatsApp mejoró las herramientas de organización y te da más control sobre quién entra y ve tus cosas.

6. Búsqueda de Grupos más Sencilla

¿Te cuesta encontrar un grupo en particular? ¡Se terminó el problema!

Nuevo método de búsqueda: Para encontrar un chat grupal, ya no necesitás recordar el nombre exacto. Solo tenés que buscar el nombre de un integrante en la pestaña de Chats, y la aplicación te mostrará los grupos en común.

7. Mayor Control en la Invitación a Grupos

Los administradores de grupos están de parabienes. Una nueva función les permite controlar quién puede compartir el enlace de invitación al grupo. Podés restringir esta capacidad para que solo otros administradores puedan hacerlo, lo que ayuda a evitar que entre gente no deseada y a mantener el orden.

8. Bloqueo de Chats con Código Secreto

La función de bloqueo de chats se potenció. Ya podés bloquear conversaciones sensibles para que solo se accedan con tu huella digital o Face ID, pero ahora se suma la opción de crear un código secreto con números, letras o incluso emojis. Esto te permite ocultar y proteger aún más tus mensajes privados.

9. Nuevos Indicadores de Escritura/Grabación

Para una experiencia visual más completa, se están implementando nuevos indicadores que te muestran de forma más notoria cuando un contacto está escribiendo o grabando una nota de voz. Aparecen en forma de burbuja en el chat, de manera similar a otras apps de Meta.

Atención: Dispositivos que Quedan Fuera de Soporte

Si bien no es una función, es una información crucial: a partir de octubre de 2025, WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos de celulares antiguos que no soporten al menos Android 5.0 o iOS 12/15.1 (dependiendo de la última información oficial). Es importante que revisés la versión de tu sistema operativo para no perder acceso a la aplicación. Podés encontrar la información de compatibilidad más precisa en el Centro de Ayuda de WhatsApp.