Niegan que uno de los asesinos de Fernando Báez Sosa haya intentado quitarse la vida

Allegados a Lucas Pertossi, uno de los ocho rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, desmintieron en las últimas horas las versiones que circularon sobre un supuesto intento de suicidio del joven detenido en la cárcel de Melchor Romero, en La Plata.

“Las noticias sobre Lucas fueron absolutamente falsas”, aseguraron desde su círculo íntimo, calificando los rumores como “una invención sin fundamento”.

Las versiones comenzaron a circular en medio de la promoción del documental de Netflix sobre el caso Báez Sosa, cuyo estreno está previsto para el 13 de noviembre. En ese contexto, las especulaciones en redes y algunos medios se multiplicaron, alimentando confusión y preocupación entre los familiares de los condenados.

“Es lamentable que se inventen cosas tan graves justo cuando se vuelve a hablar del tema por el documental”, expresaron allegados a los Pertossi, quienes pidieron “responsabilidad” al difundir información vinculada a personas privadas de la libertad.

Rumores sobre los rugbiers detenidos en La Plata

La confusión se originó luego de que el abogado Fernando Burlando mencionara en un programa de TV que Luciano Pertossi —primo de Lucas y también condenado por el crimen— había sido aislado tras un presunto intento de suicidio. Sin embargo, los familiares lo negaron rotundamente, explicando que ambos se encuentran bien y bajo las condiciones habituales de detención.

Incluso se mencionó que Máximo Thomsen habría sido separado por un episodio violento con otro preso, algo que también fue desmentido.

Cumplimiento de las condenas

Los ocho rugbiers permanecen alojados en el penal de Melchor Romero, en las afueras de La Plata.

Máximo Thomsen , Ciro Pertossi , Enzo Comelli , Matías Benicelli y Luciano Pertossi cumplen prisión perpetua por el homicidio de Fernando Báez Sosa , ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell .

, , , y cumplen por el homicidio de , ocurrido el . En tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron 15 años de prisión por su participación en el hecho.

El caso, uno de los más resonantes de los últimos años en la Argentina, vuelve a ocupar la atención pública a pocos días del estreno del documental que promete mostrar material inédito y testimonios exclusivos sobre el crimen que conmovió al país.