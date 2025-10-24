Mercado Libre: venden una casa prefabricada que acepta autos usados como parte de pago

En los últimos años, la construcción en seco se consolidó como una de las alternativas más elegidas por su rapidez, limpieza y eficiencia energética. A diferencia del sistema tradicional, permite levantar viviendas en pocas semanas y con costos más previsibles. Dentro de este contexto, una publicación en Mercado Libre llamó la atención de los usuarios: se trata de una casa prefabricada que se vende por $250.000 el metro cuadrado y que, además, acepta autos usados como parte de pago.

Cómo es la casa prefabricada que se ofrece en Mercado Libre

El modelo se presenta como una opción accesible y adaptable, que puede construirse a medida según el espacio disponible y las preferencias del comprador. La estructura principal está basada en el sistema Wood Frame, una técnica que utiliza madera estructural para conformar los muros portantes. En algunos casos, se puede reemplazar por Steel Frame, que emplea perfiles de acero galvanizado para lograr mayor rigidez y durabilidad.

Este tipo de construcción permite una obra limpia, rápida y con excelente aislamiento térmico y acústico, lo que la convierte en una opción cada vez más competitiva frente a la albañilería tradicional.

Detalles del sistema constructivo

Las paredes y techos de la vivienda están diseñados bajo un esquema multicapa que mejora la eficiencia energética y la durabilidad:

Exterior: revestimiento con placas de cemento Superboard , un material resistente al agua, al fuego y a los impactos, ideal para exteriores.

revestimiento con , un material resistente al agua, al fuego y a los impactos, ideal para exteriores. Aislación: uso de lana de vidrio en paredes y cielorrasos, clave para mantener una temperatura interior estable y reducir el consumo energético.

uso de en paredes y cielorrasos, clave para mantener una temperatura interior estable y reducir el consumo energético. Interior: terminaciones con placas de yeso Durlock , que aportan un acabado liso, limpio y de rápida instalación.

terminaciones con , que aportan un acabado liso, limpio y de rápida instalación. Cubierta: techo de chapa de zinc, liviano, resistente y de bajo mantenimiento.

Instalaciones y terminaciones incluidas

El modelo publicado incluye la instalación eléctrica y sanitaria completa, con los caños y cajas embutidos dentro de las paredes, lo que simplifica el montaje y permite futuras reparaciones sin generar escombros.

En cuanto a las aberturas, se detalla que incorpora:

Ventanas de aluminio blanco, línea herrero, con vidrio simple.

de aluminio blanco, línea herrero, con vidrio simple. Puertas de entrada de doble chapa inyectada, que ofrecen mayor seguridad.

de doble chapa inyectada, que ofrecen mayor seguridad. Puertas interiores tipo placa, con marcos metálicos.

tipo placa, con marcos metálicos. Contramarcos de madera tipo moldura, que mejoran la estética final y ocultan uniones visibles.

El costo por metro cuadrado y lo que no incluye

El precio publicado en Mercado Libre es de $250.000 por metro cuadrado, un valor que permite estimar rápidamente el presupuesto total según el tamaño de la vivienda deseada. Por ejemplo:

Superficie Precio estimado 40 m² $10.000.000 60 m² $15.000.000 80 m² $20.000.000

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el precio no incluye la platea o base de cimentación, que debe ser provista por el cliente. Este detalle representa un costo adicional significativo, ya que la platea es una de las etapas más relevantes de toda la obra.

La particularidad: aceptan autos usados como parte de pago

Lo que distingue a esta propuesta es su método de pago flexible. La empresa detrás de la publicación permite entregar vehículos usados como parte del pago, lo que puede resultar atractivo para quienes no disponen de la totalidad del dinero en efectivo.

Esta modalidad busca facilitar el acceso a la vivienda a un público más amplio y adaptarse al contexto económico actual, donde muchos argentinos recurren al intercambio o a los pagos mixtos para concretar una compra importante.

Según se detalla, quienes estén interesados deben contactarse directamente con la empresa a través de la plataforma de Mercado Libre, donde se pueden consultar los modelos disponibles, las formas de financiación y los requisitos para entregar un auto como parte del pago.