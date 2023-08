Macri sobre Maldonado: "Los ríos de la Patagonia son bravos, no es para cualquier salame"

Durante una entrevista en Uruguay, el ex presidente Mauricio Macri hizo referencia a Santiago Maldonado, calificándolo de "salame". Estas declaraciones no tardaron en generar reacciones, especialmente por parte de Sergio Maldonado, hermano de Santiago, quien a través de las redes sociales respondió a las palabras del ex mandatario.

"Los ríos de la Patagonia, son bravos, no es para cualquier salame distraído cruzar un río por más que tenga diez metros de ancho", aseguró el ex mandatario.

Macri, quien se encontraba en Montevideo para presentar su libro "Para Qué", mencionó el caso de la desaparición de Maldonado, que tuvo lugar durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. El ex presidente describió la situación como "una locura" y afirmó que Maldonado se ahogó al intentar cruzar uno de los "bravos" ríos de la Patagonia.

En su explicación de los hechos, Macri apuntó contra una "red del mal y de la destrucción", la cual "empezó a decir que la Gendarmería lo había hecho desaparecer".

Sergio Maldonado, en respuesta a las declaraciones de Macri, afirmó en Twitter que su hermano "no fue ningún salame" y que fue la Gendarmería la que lo hizo desaparecer durante 78 días. Además, criticó duramente a Macri, cuestionando su capacidad como líder del país.

Estas declaraciones se producen en un momento en que la familia Maldonado ha apelado una sentencia del juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, que sobreseyó a todos los gendarmes investigados en relación con la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.