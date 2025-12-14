Leila Gianni fue expulsada de La Libertad Avanza y agita la interna en La Matanza

Leila Gianni fue expulsada de La Libertad Avanza y no pertenecerá a su bloque de concejales en La Matanza, a solo tres meses de haber encabezado la lista de ediles, en lo que representa un nuevo traspié en la conformación de un bloque homogéneo opositor en el principal distrito electoral de la provincia de Buenos Aires.

La decisión de La Libertad Avanza

Lo más llamativo es el comunicado oficial de La Libertad Avanza, que anuncia la decisión de apartar a Gianni de todo lo relacionado con el partido creado por Karina Milei. El motivo de esta medida es el deseo unipersonal de la concejal electa de presidir el bloque y luego lanzarse a la candidatura a la intendencia. En el mismo comunicado, los libertarios de La Matanza informan que “no posee domicilio en el distrito” y que su paso por el partido fue “meramente circunstancial y estrictamente electoral, sin militancia ni construcción territorial”.

Nuevo bloque y alianzas cambiantes

Gianni formó su bloque Alianza Libertad Republicana, junto a los dos concejales electos por el PRO, Hernán Finochiaro y Javier Ferreira, y Ricardo Lococco, dejando en un segundo plano a los ediles libertarios, que cuentan con tres representantes en el Concejo Deliberante local. Esta decisión implica que Gianni trabajará con los aliados de Cristian Ritondo en la localidad, en una línea similar a la de Finochiaro.

Diferencias en las decisiones legislativas

Los concejales cercanos al presidente del PRO bonaerense también han votado de manera diferente a los libertarios en otras localidades, como Bahía Blanca. Por esta vía, y con el apoyo de los concejales de Fuerza Patria, lograron asumir la presidencia del Concejo Deliberante en esa localidad, que anteriormente estaba en manos libertarias.

Crisis en La Matanza y posibles futuros liderazgos

La Libertad Avanza y el PRO no han logrado formar bloques en común en la mayoría de las localidades, lo que revela diferencias significativas en las cámaras legislativas de la Nación y la provincia de Buenos Aires.

Producto de la necesidad de encontrar una “figura con alta exposición pública” que superara la escasa popularidad de los representantes locales, Leila Gianni emergió como cabeza de lista. Actualmente, Lorena Ramos, presidenta del bloque de LLA en el Concejo, cuenta con el apoyo directo de los principales referentes de La Matanza, como el diputado provincial Luis Ontiveros, Fabrizio Martínez y Eduardo “Lalo” Creus.

Esta tendencia a injertar dirigentes sin representatividad territorial ni arraigo cultural, como admiten los libertarios en su comunicado oficial, es lo que termina obstaculizando la formación de una real fuerza opositora a nivel distrital en muchas localidades. Sin embargo, el caso de La Matanza se destaca por su trascendencia.

Es factible que el próximo intento de liderazgo se produzca a través del diputado nacional Sergio “Tronco” Figliuolo. Con cercanía a Karina Milei y el respaldo mediático de Alejandro Fantino, esta posibilidad está siendo considerada “seriamente”.