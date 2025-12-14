Leila Gianni fue expulsada de La Libertad Avanza y agita la interna en La Matanza

Andrea Fernández
Gianni: "El Gobierno está muy fuerte y la gente apoya nuestro proyecto en La Matanza"

Leila Gianni fue expulsada de La Libertad Avanza y no pertenecerá a su bloque de concejales en La Matanza, a solo tres meses de haber encabezado la lista de ediles, en lo que representa un nuevo traspié en la conformación de un bloque homogéneo opositor en el principal distrito electoral de la provincia de Buenos Aires.

La decisión de La Libertad Avanza

Lo más llamativo es el comunicado oficial de La Libertad Avanza, que anuncia la decisión de apartar a Gianni de todo lo relacionado con el partido creado por Karina Milei. El motivo de esta medida es el deseo unipersonal de la concejal electa de presidir el bloque y luego lanzarse a la candidatura a la intendencia. En el mismo comunicado, los libertarios de La Matanza informan que “no posee domicilio en el distrito” y que su paso por el partido fue “meramente circunstancial y estrictamente electoral, sin militancia ni construcción territorial”.

Domingo pasado por agua en la provincia de Buenos Aires: se anticipan tormentas fuertes
Mirá también:

Domingo pasado por agua en la provincia de Buenos Aires: se anticipan tormentas fuertes

Nuevo bloque y alianzas cambiantes

Gianni formó su bloque Alianza Libertad Republicana, junto a los dos concejales electos por el PRO, Hernán Finochiaro y Javier Ferreira, y Ricardo Lococco, dejando en un segundo plano a los ediles libertarios, que cuentan con tres representantes en el Concejo Deliberante local. Esta decisión implica que Gianni trabajará con los aliados de Cristian Ritondo en la localidad, en una línea similar a la de Finochiaro.

Diferencias en las decisiones legislativas

Los concejales cercanos al presidente del PRO bonaerense también han votado de manera diferente a los libertarios en otras localidades, como Bahía Blanca. Por esta vía, y con el apoyo de los concejales de Fuerza Patria, lograron asumir la presidencia del Concejo Deliberante en esa localidad, que anteriormente estaba en manos libertarias.

Crisis en La Matanza y posibles futuros liderazgos

La Libertad Avanza y el PRO no han logrado formar bloques en común en la mayoría de las localidades, lo que revela diferencias significativas en las cámaras legislativas de la Nación y la provincia de Buenos Aires.

Producto de la necesidad de encontrar una “figura con alta exposición pública” que superara la escasa popularidad de los representantes locales, Leila Gianni emergió como cabeza de lista. Actualmente, Lorena Ramos, presidenta del bloque de LLA en el Concejo, cuenta con el apoyo directo de los principales referentes de La Matanza, como el diputado provincial Luis Ontiveros, Fabrizio Martínez y Eduardo “Lalo” Creus.

Esta tendencia a injertar dirigentes sin representatividad territorial ni arraigo cultural, como admiten los libertarios en su comunicado oficial, es lo que termina obstaculizando la formación de una real fuerza opositora a nivel distrital en muchas localidades. Sin embargo, el caso de La Matanza se destaca por su trascendencia.

Es factible que el próximo intento de liderazgo se produzca a través del diputado nacional Sergio “Tronco” Figliuolo. Con cercanía a Karina Milei y el respaldo mediático de Alejandro Fantino, esta posibilidad está siendo considerada “seriamente”.

Calendario Escolar 2026: Cuándo empiezan las clases provincia por provincia
Mirá también:

Calendario Escolar 2026: Cuándo empiezan las clases provincia por provincia
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Día de la Policía Bonaerense: ¿Por qué se celebra cada 13 de diciembre?
Provincia
areco turimo infozona
Escapadas económicas: Los pueblos más lindos de la Provincia de Buenos Aires
Provincia
cambios peaje provincia de buenos aires
La Provincia de Buenos Aires elimina peajes físicos: así funcionará el sistema Free Flow
Provincia
dia policia bonaerense provincia
Día de la Policía Bonaerense: por qué se celebra hoy, la escala salarial de diciembre y los anuncios oficiales
Provincia
choque micro estudianteslp
Tremendo choque en la Ruta 8: Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes de La Plata
Provincia
El frío se despide y el calor regresa: aumentan las temperaturas en Argentina esta semana
Arranca con calor y termina con lluvias: así sigue el tiempo este fin de semana
Provincia
Ciclo lectivo 2026 provincia
Calendario Escolar 2026: Cuándo empiezan las clases provincia por provincia
Provincia

Más leídas