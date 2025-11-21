La UBA y Flybondi sellaron un acuerdo que ofrecerá beneficios exclusivos para su comunidad educativa

En el marco de nuevas alianzas destinadas a mejorar la experiencia de estudiantes y personal académico, la Universidad de Buenos Aires avanzó en un convenio que busca facilitar la movilidad dentro y fuera del país. La iniciativa apunta a reforzar el acompañamiento institucional y promover oportunidades para quienes forman parte de la casa de estudios más grande del país.
Qué beneficios ofrece el convenio entre la UBA y Flybondi
La UBA anunció la firma de un acuerdo con Flybondi que permitirá acceder a descuentos en pasajes aéreos nacionales e internacionales a estudiantes, docentes y no docentes activos.
Según informó la institución, los beneficios incluyen:
- 30% de descuento en vuelos nacionales
- 20% de descuento en vuelos internacionales
- Aplicación exclusiva para miembros activos del padrón UBA
- Alcance en todas las rutas que opera Flybondi dentro y fuera del país
Este beneficio está disponible para:
- Estudiantes de grado y posgrado
- Estudiantes de establecimientos secundarios dependientes de la UBA
- Docentes
- Personal no docente
Quedan excluidos del convenio:
- Alumnos de diplomaturas
- Inscritos en cursos de extensión
- Participantes de la escuela de oficios
Para quienes cursan el CBC, solo se requiere la condición de estudiante activo. La preinscripción no habilita el acceso.
Cómo acceder a los descuentos en la compra de pasajes
La gestión del beneficio se realiza exclusivamente a través del sitio web de Flybondi, donde los usuarios deben seleccionar la opción correspondiente a UBA durante el proceso de compra.
El paso a paso:
- Ingresar al sitio oficial de Flybondi
- Seleccionar el vuelo deseado
- En el proceso de pago, buscar la sección “BENEFICIO UBA”
- Ingresar el número de DNI
- Verificar que el descuento se aplique antes de finalizar la compra
El sistema valida en línea la pertenencia a la comunidad UBA, sin necesidad de presentar documentación adicional en el momento de la reserva.
Además:
- No hay límite de pasajes con descuento por persona
- El beneficio es personal e intransferible
- Si en una misma reserva hay varios beneficiarios, cada uno debe realizar su compra de manera individual
- El medio de pago es indiferente: si el pasaje lo paga un tercero, el descuento se aplica igual mientras el pasajero figure en la base habilitada
Los “Ultra pases”: el reconocimiento para los mejores promedios del interior
Como complemento al convenio, Flybondi otorgará cada cuatrimestre 100 “Ultra pases” destinados a estudiantes del interior con los mejores promedios de cada facultad.
Este premio está orientado a reconocer el esfuerzo académico de quienes estudian lejos de su provincia de origen. Para participar, el estudiante deberá:
- Acreditar domicilio fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Integrar el listado de mejores promedios de su facultad
¿Qué es el “Ultra pase”?
Se trata de un beneficio que incluye:
- Cinco pasajes aéreos ida y vuelta
- Libre elección del destino entre las rutas operadas por Flybondi
- Uso personal
- Validez de un año
La primera convocatoria se abrirá entre marzo y abril de 2026, y la UBA difundirá los requisitos definitivos en ese período.
Condiciones de compra y restricciones del beneficio
El valor final del pasaje corresponde al precio exhibido en la web al momento de la compra. Es importante tener en cuenta:
- No existen tarifas especiales ni cupos exclusivos para UBA
- Los descuentos no son acumulables con cupones, vouchers, promociones ni tarifas del ClubFlybondi
Los trayectos incluidos abarcan los destinos nacionales e internacionales que actualmente opera la aerolínea low cost.