La UBA y Flybondi sellaron un acuerdo que ofrecerá beneficios exclusivos para su comunidad educativa

Denisse Helman
Flybondi

En el marco de nuevas alianzas destinadas a mejorar la experiencia de estudiantes y personal académico, la Universidad de Buenos Aires avanzó en un convenio que busca facilitar la movilidad dentro y fuera del país. La iniciativa apunta a reforzar el acompañamiento institucional y promover oportunidades para quienes forman parte de la casa de estudios más grande del país.

Qué beneficios ofrece el convenio entre la UBA y Flybondi

La UBA anunció la firma de un acuerdo con Flybondi que permitirá acceder a descuentos en pasajes aéreos nacionales e internacionales a estudiantes, docentes y no docentes activos.

Según informó la institución, los beneficios incluyen:

  • 30% de descuento en vuelos nacionales
  • 20% de descuento en vuelos internacionales
  • Aplicación exclusiva para miembros activos del padrón UBA
  • Alcance en todas las rutas que opera Flybondi dentro y fuera del país

Este beneficio está disponible para:

  • Estudiantes de grado y posgrado
  • Estudiantes de establecimientos secundarios dependientes de la UBA
  • Docentes
  • Personal no docente

Quedan excluidos del convenio:

  • Alumnos de diplomaturas
  • Inscritos en cursos de extensión
  • Participantes de la escuela de oficios

Para quienes cursan el CBC, solo se requiere la condición de estudiante activo. La preinscripción no habilita el acceso.

Cómo acceder a los descuentos en la compra de pasajes

La gestión del beneficio se realiza exclusivamente a través del sitio web de Flybondi, donde los usuarios deben seleccionar la opción correspondiente a UBA durante el proceso de compra.

El paso a paso:

  • Ingresar al sitio oficial de Flybondi
  • Seleccionar el vuelo deseado
  • En el proceso de pago, buscar la sección “BENEFICIO UBA”
  • Ingresar el número de DNI
  • Verificar que el descuento se aplique antes de finalizar la compra

El sistema valida en línea la pertenencia a la comunidad UBA, sin necesidad de presentar documentación adicional en el momento de la reserva.

Además:

  • No hay límite de pasajes con descuento por persona
  • El beneficio es personal e intransferible
  • Si en una misma reserva hay varios beneficiarios, cada uno debe realizar su compra de manera individual
  • El medio de pago es indiferente: si el pasaje lo paga un tercero, el descuento se aplica igual mientras el pasajero figure en la base habilitada

Los “Ultra pases”: el reconocimiento para los mejores promedios del interior

Como complemento al convenio, Flybondi otorgará cada cuatrimestre 100 “Ultra pases” destinados a estudiantes del interior con los mejores promedios de cada facultad.

Este premio está orientado a reconocer el esfuerzo académico de quienes estudian lejos de su provincia de origen. Para participar, el estudiante deberá:

  • Acreditar domicilio fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
  • Integrar el listado de mejores promedios de su facultad

¿Qué es el “Ultra pase”?

Se trata de un beneficio que incluye:

  • Cinco pasajes aéreos ida y vuelta
  • Libre elección del destino entre las rutas operadas por Flybondi
  • Uso personal
  • Validez de un año

La primera convocatoria se abrirá entre marzo y abril de 2026, y la UBA difundirá los requisitos definitivos en ese período.

Condiciones de compra y restricciones del beneficio

El valor final del pasaje corresponde al precio exhibido en la web al momento de la compra. Es importante tener en cuenta:

  • No existen tarifas especiales ni cupos exclusivos para UBA
  • Los descuentos no son acumulables con cupones, vouchers, promociones ni tarifas del ClubFlybondi

Los trayectos incluidos abarcan los destinos nacionales e internacionales que actualmente opera la aerolínea low cost.

