La UBA y Flybondi sellaron un acuerdo que ofrecerá beneficios exclusivos para su comunidad educativa

En el marco de nuevas alianzas destinadas a mejorar la experiencia de estudiantes y personal académico, la Universidad de Buenos Aires avanzó en un convenio que busca facilitar la movilidad dentro y fuera del país. La iniciativa apunta a reforzar el acompañamiento institucional y promover oportunidades para quienes forman parte de la casa de estudios más grande del país.

Qué beneficios ofrece el convenio entre la UBA y Flybondi

La UBA anunció la firma de un acuerdo con Flybondi que permitirá acceder a descuentos en pasajes aéreos nacionales e internacionales a estudiantes, docentes y no docentes activos.

Según informó la institución, los beneficios incluyen:

30% de descuento en vuelos nacionales

20% de descuento en vuelos internacionales

Aplicación exclusiva para miembros activos del padrón UBA

Alcance en todas las rutas que opera Flybondi dentro y fuera del país

Este beneficio está disponible para:

Estudiantes de grado y posgrado

Estudiantes de establecimientos secundarios dependientes de la UBA

Docentes

Personal no docente

Quedan excluidos del convenio:

Alumnos de diplomaturas

Inscritos en cursos de extensión

Participantes de la escuela de oficios

Para quienes cursan el CBC, solo se requiere la condición de estudiante activo. La preinscripción no habilita el acceso.

Cómo acceder a los descuentos en la compra de pasajes

La gestión del beneficio se realiza exclusivamente a través del sitio web de Flybondi, donde los usuarios deben seleccionar la opción correspondiente a UBA durante el proceso de compra.

El paso a paso:

Ingresar al sitio oficial de Flybondi

Seleccionar el vuelo deseado

En el proceso de pago, buscar la sección “BENEFICIO UBA”

Ingresar el número de DNI

Verificar que el descuento se aplique antes de finalizar la compra

El sistema valida en línea la pertenencia a la comunidad UBA, sin necesidad de presentar documentación adicional en el momento de la reserva.

Además:

No hay límite de pasajes con descuento por persona

El beneficio es personal e intransferible

Si en una misma reserva hay varios beneficiarios, cada uno debe realizar su compra de manera individual

El medio de pago es indiferente: si el pasaje lo paga un tercero, el descuento se aplica igual mientras el pasajero figure en la base habilitada

Los “Ultra pases”: el reconocimiento para los mejores promedios del interior

Como complemento al convenio, Flybondi otorgará cada cuatrimestre 100 “Ultra pases” destinados a estudiantes del interior con los mejores promedios de cada facultad.

Este premio está orientado a reconocer el esfuerzo académico de quienes estudian lejos de su provincia de origen. Para participar, el estudiante deberá:

Acreditar domicilio fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Integrar el listado de mejores promedios de su facultad

¿Qué es el “Ultra pase”?

Se trata de un beneficio que incluye:

Cinco pasajes aéreos ida y vuelta

Libre elección del destino entre las rutas operadas por Flybondi

Uso personal

Validez de un año

La primera convocatoria se abrirá entre marzo y abril de 2026, y la UBA difundirá los requisitos definitivos en ese período.

Condiciones de compra y restricciones del beneficio

El valor final del pasaje corresponde al precio exhibido en la web al momento de la compra. Es importante tener en cuenta:

No existen tarifas especiales ni cupos exclusivos para UBA

Los descuentos no son acumulables con cupones, vouchers, promociones ni tarifas del ClubFlybondi

Los trayectos incluidos abarcan los destinos nacionales e internacionales que actualmente opera la aerolínea low cost.