La Ruta 6 pasa a AUBASA: obras, luces nuevas y peajes sin barreras

Francisco Díaz
ruta 6

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer el plan de obras de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) para el período 2024–2027, que incorpora cambios de fondo en la red vial bonaerense y anticipa inversiones estratégicas.

Uno de los anuncios más relevantes es la incorporación de la Autovía 6 al sistema de rutas concesionadas por AUBASA, empresa pública que actualmente administra corredores clave como la Autovía 2 y la Autopista Buenos Aires–La Plata. La decisión fue tomada por el gobierno provincial con el objetivo de unificar criterios de gestión, mantenimiento y modernización en rutas estratégicas.

Peajes electrónicos “Free Flow”

En paralelo, AUBASA ya puso en marcha una licitación para implementar el sistema de peaje electrónico Free Flow, una tecnología que permite el cobro sin que los vehículos deban detenerse.
De acuerdo al pliego licitatorio, dos de estos peajes sin barreras estarán ubicados sobre la traza de la Ruta Provincial 6, mientras que los restantes se instalarán en Ruta 11 (Mar Chiquita) y en Dock Sud, sobre la Autopista Buenos Aires–La Plata.

Renovación total del sistema de iluminación

El plan 2024–27 también contempla una puesta en valor integral del Parque Lumínico de la Ruta Provincial 6, una obra de gran escala que abarcará los 178 kilómetros de extensión del corredor.
Las tareas incluyen:

  • Reemplazo de 2.810 luminarias
  • Reposición de columnas
  • Actualización completa de tableros eléctricos

Desde AUBASA explicaron que la primera etapa estará enfocada en tareas de mantenimiento, señalización y mejoras en la iluminación de las rotondas, apuntando a reforzar la seguridad vial y optimizar la circulación.

Con estas iniciativas, la Provincia busca modernizar una de las rutas más importantes del entramado bonaerense, incorporando tecnología, mejor infraestructura y un esquema de gestión unificado bajo la órbita de AUBASA.

