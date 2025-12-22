La Provincia de Buenos Aires lanzó el Operativo Sol a Sol 2026: ¿Qué sorpresas trae el verano?

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó el Operativo Sol a Sol 2026, un programa integral destinado a la temporada de verano que combina seguridad, salud, cultura y diferentes herramientas para promover el turismo. En una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno, los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Javier Alonso (Seguridad) y Nicolás Kreplak (Salud) expusieron los detalles sobre el alcance y las iniciativas incluidas en este operativo.

“Esperamos que sea la mejor temporada posible en la costa, el delta y las sierras, aun sabiendo que el contexto turístico no es el mejor”, afirmó Bianco, quien destacó la expectativa de recibir más de 9 millones de turistas en la provincia. Sin embargo, reconoció que el principal desafío es la disminución del consumo: “La gente se moviliza, pero consume poco, no hace uso de los servicios de gastronomía o espectáculos. Por eso vamos a hacer todo lo posible para ayudar”.

Paradores, actividades y promociones para fomentar el turismo

Uno de los ejes centrales del programa será la instalación de dos paradores ReCreo en Villa Gesell y Miramar, que comenzarán a funcionar el 3 de enero. Estos paradores ofrecerán más de 700 actividades gratuitas, incluidas áreas de descanso, puestos de hidratación, wifi gratuito, espectáculos musicales y competencias deportivas, según detalló Bianco.

Además, el Ministerio de Producción lanzará un camión itinerante que recorrerá distintas fiestas populares para ofrecer productos regionales y actividades familiares. En cuanto al consumo, el banco de provincia facilitará promociones especiales, destacando un crédito para servicios turísticos con plazos de 3 a 12 meses y una tasa fija del 56%, así como la posibilidad de cuotas sin interés y reintegros a través de Cuenta DNI.

Asimismo, el Instituto Cultural organizará 600 actividades libres y gratuitas en diferentes puntos turísticos, incluyendo talleres, música, cine, entrega de libros, teatro y muestras en museos, como parte de un esfuerzo por generar empleo para más de 1.000 artistas bonaerenses.

Refuerzo en seguridad y prevención en rutas

El ministro Javier Alonso se centró en el despliegue de seguridad, que contará con la inauguración de nuevas bases policiales. “Esto nos permite tener una reserva operacional y hacer que este sea el Operativo Sol a Sol donde menos policías salen del Conurbano”, resaltó. Un total de 20.000 policías estarán activos, con 28.000 efectivos involucrados en el operativo.

Se prevé la cobertura de 60 municipios turísticos y se llevarán a cabo operativos viales utilizando inteligencia artificial y drones. Alonso también mencionó la mejora de las áreas de Defensa Civil, que incluye la compra de 200 patrulleros nuevos y 60 motos, garantizando así una respuesta rápida ante emergencias.

Refuerzo en salud y advertencia de gripe

El sistema de salud también recibirá un refuerzo durante la temporada, con 35 ambulancias, un helicóptero sanitario y 18 postas del programa Marea Sanitaria en 14 municipios. Kreplak destacó que esto es esencial dado que los municipios turísticos reciben entre 9 y 11 millones de personas que pueden desbordar los equipos locales.

La atención en salud mental se intensificará y se implementarán equipos itinerantes para atender emergencias. Por último, Kreplak se refirió a la circulación de la variante de gripe H3N2, asegurando que no representa una mayor gravedad, pero recomendó la vacunación, especialmente ante la baja cobertura en adultos mayores.