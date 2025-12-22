Realizarán controles con drones en las rutas bonaerenses durante la temporada 2026

Desde la provincia de Buenos Aires se anunció el despliegue de un intenso operativo de control vehicular en las rutas bonaerenses de cara a la temporada 2026, con el objetivo de reducir infracciones viales recurrentes que, en muchos casos, derivan en siniestros con consecuencias fatales.

El operativo incorporará nuevos mecanismos de fiscalización, orientados a detectar con mayor precisión conductas de riesgo al volante. En ese marco, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó que el Ministerio de Transporte utilizará drones y herramientas de inteligencia artificial en las rutas que integran el Sistema Vial Integrado del Atlántico.

Entre las principales infracciones que se buscará identificar se destacan el uso del teléfono celular mientras se conduce y la falta de utilización del cinturón de seguridad, dos de las conductas más frecuentes y peligrosas en la red vial bonaerense. La conducción distraída, especialmente al mirar el celular, es una de las causas centrales de múltiples siniestros viales registrados en los últimos años.

“Tanto el Ministerio de Transporte como AUBASA llevarán adelante distintos operativos en puntos fijos a lo largo de todas las rutas del Atlántico, como se viene haciendo en otras temporadas. Este verano se suma el uso de drones e inteligencia artificial para identificar a quienes manejan distraídos mirando el celular o sin el cinturón de seguridad colocado”, explicó Bianco.

La iniciativa busca reforzar los controles habituales, incorporando tecnología de última generación que permitirá ampliar el alcance de la fiscalización. El operativo se complementará con controles de tránsito tradicionales, monitoreo permanente de los corredores viales y asistencia ante emergencias y siniestros.

Otro eje central del despliegue será el control del transporte de pasajeros, con una fiscalización del transporte interjurisdiccional que incluirá operativos tanto en rutas como en terminales de ómnibus. En este sentido, se realizarán inspecciones en las terminales de micros de las ciudades de la Costa Atlántica, así como en otros puntos estratégicos del territorio bonaerense.