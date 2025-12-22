Aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: ¿Cuánto costará desde enero de 2026 y qué cambia?

El comienzo de 2026 llega con actualizaciones en distintos trámites obligatorios para los automovilistas bonaerenses. En un contexto de subas escalonadas y ajustes vinculados a costos operativos, el servicio de Verificación Técnica Vehicular vuelve a ubicarse en el centro de la agenda para quienes circulan con vehículos en la provincia.

Cuál será el nuevo valor de la VTV desde enero de 2026

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires confirmó que, desde mediados de enero, se actualizará la tarifa básica de la VTV, que pasará a ubicarse cerca de los $100.000.

A partir del 16 de enero de 2026, el valor será de:

$97.057,65 para vehículos de hasta 2.500 kilos.

Este monto funciona como tarifa base y se utiliza como referencia para calcular el resto de las categorías incluidas en el cuadro tarifario oficial.

De cuánto es el aumento y cómo fue la evolución del precio

La nueva tarifa implica un incremento del 21,8% respecto del valor vigente desde febrero.

La evolución reciente del costo de la VTV muestra subas acumuladas:

En febrero de 2025 , el valor era de $79.687 aproximadamente.

, el valor era de aproximadamente. A mediados de julio , se aplicó un aumento del 25,5% .

, se aplicó un aumento del . Hace un año, el control vehicular costaba $53.819,26.

El ajuste fue oficializado mediante la Resolución 369/2025, publicada en el Boletín Oficial bonaerense.

Por qué aumenta la tarifa de la VTV

Desde el Ministerio de Transporte explicaron que la actualización responde al esquema previsto en el pliego de concesión del servicio.

En particular:

La tarifa básica equivale al 7% del salario básico del operario categoría 1.

del operario categoría 1. El cálculo se realiza según el convenio colectivo vigente .

. El acuerdo involucra a las empresas concesionarias nucleadas en CAVEA y al sindicato SMATA.

Este mecanismo ajusta automáticamente el valor del servicio en función de la evolución salarial del sector.

Qué vehículos toman como referencia la tarifa básica

El valor de $97.057,65 corresponde a:

Automóviles y vehículos de hasta 2.500 kilos.

A partir de ese monto se calculan las tarifas para:

Vehículos de mayor porte.

Otras categorías incluidas en el sistema de VTV.

Cada tipo de unidad cuenta con un valor específico definido en el cuadro tarifario provincial.

Cambios en la página web de la VTV bonaerense

Semanas antes del anuncio del aumento, el Ministerio de Transporte renovó la plataforma digital de la VTV, con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios y reforzar los controles.

La nueva web permite:

Solicitar turnos online .

. Consultar el historial de verificaciones .

. Revisar fechas de vencimiento .

. Acceder a toda la información desde un perfil personalizado .

. Realizar denuncias anónimas para combatir estafas.

El sitio oficial está disponible en vtv.gba.gob.ar y puede utilizarse desde computadoras y dispositivos móviles.

Cómo impacta el aumento en los automovilistas bonaerenses

La suba de la VTV se suma a otros costos asociados al mantenimiento del vehículo y refuerza la importancia de planificar el trámite con anticipación.

La VTV es obligatoria para circular en la provincia.

para circular en la provincia. Circular sin verificación vigente puede derivar en multas y sanciones .

. Contar con turno previo ayuda a evitar demoras y recargos.

El nuevo valor comenzará a regir desde enero de 2026 y será aplicado de manera uniforme en toda la provincia de Buenos Aires.