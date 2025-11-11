La Plata avanza con el nuevo distribuidor de City Bell que mejorará la movilidad en la región

La región norte de La Plata se prepara para una transformación vial significativa con el desarrollo del distribuidor de City Bell, una obra que prometerá conexiones directas entre la Autopista Buenos Aires–La Plata y el Camino Parque Centenario (Ruta Provincial N°14). Esta iniciativa, encabezada por la empresa estatal AUBASA y financiada con recursos propios, busca mejorar la accesibilidad y seguridad vial para miles de usuarios que diariamente se movilizan entre City Bell, Villa Elisa, Gonnet, Gorina, Hernández y Arturo Seguí.

¿Qué beneficios traerá el nuevo distribuidor de City Bell?

El distribuidor proyectado, que abarcará una extensión de 2,1 kilómetros, tiene como objetivo principal descongestionar los accesos actuales desde Villa Elisa y acortar los tiempos de viaje entre la autopista y la zona norte de La Plata.

La inversión total destinada a esta obra asciende a 20 millones de dólares , con un plazo estimado de ejecución de 18 a 20 meses . Según proyecciones, se espera que más de 36.000 usuarios diarios se beneficien, lo que también tendrá un impacto positivo en el comercio, la educación y el turismo en las localidades cercanas.

Detalles técnicos y constructivos de la obra

El proyecto incluye la edificación de dos distribuidores de tránsito : uno en la autopista y otro sobre el Camino Centenario. Además, se contemplan más de 700 metros de puentes y viaductos, que facilitarán el cruce de vías del ferrocarril Roca y los arroyos Martín y Carnaval.

Para su construcción, se utilizarán 15.000 toneladas de asfalto y 8.500 metros cúbicos de hormigón, con un diseño que incluirá calzada de doble sentido, banquinas pavimentadas, iluminación completa y defensas laterales . También se llevará a cabo una forestación compensatoria y una mejora paisajística en el área circundante.

Presentación oficial y contexto gubernamental

La iniciativa fue presentada por el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, junto al intendente de La Plata, Julio Alak, y el presidente de AUBASA, José Arteaga. Los funcionarios destacaron la relevancia de la obra dentro del Plan de Obras 2024–2027.

“Es una intervención estratégica que mejorará la vida cotidiana de miles de vecinos”, enfatizó Katopodis. Por su parte, Alak resaltó que esta propuesta “refuerza la integración metropolitana y el desarrollo productivo en la zona norte de la ciudad”.

Proyecciones futuras para el desarrollo vial en la región

La nueva bajada en City Bell se enmarca dentro de las 24 obras que AUBASA tiene planeadas para el periodo 2024–2027, con el objetivo de repavimentar y modernizar más del 80% de la red provincial que administra. La conexión con el Camino Centenario no solo permitirá una circulación más eficiente, sino que también prometerá mayor seguridad vial y fomentará el desarrollo urbano en una de las áreas de mayor crecimiento de La Plata.

La finalización de esta obra configurará una vía alternativa moderna, diseñada para adaptarse al crecimiento de la región y mejorar la calidad de vida de sus residentes.