La fuerte decisión que habría tomado Juan Darthés contra el Colectivo de Actrices Argentinas

Transcurridos 6 meses desde que Juan Darthés fue absuelto en Brasil por la denuncia en su contra por abuso sexual, fuentes cercanas al actor aseguran que tiene intenciones de iniciarle acciones legales a las artistas que forman parte del Colectivo de Actrices Argentinas.

Fernando Burlando, abogado del galán, ya había dado a entender que algo así podía ocurrir porque Darthés se había sentido perseguido y acosado.

Según el letrado, “a esta persona se la condenó, se la desterró. Fue sometido a una investigación no solamente de un país, como Nicaragua donde el estado de derecho no existe, sino también en la Argentina y en Brasil. Nadie puede decir hoy que Darthés no fue investigado realmente a fondo”.

Y agregó: “Lo que no es una fake news es su absolución, después de un proceso muy largo donde se lo detractó y se lo maltrató por demás en un hecho muy sensible. Porque cuando se habla de situaciones de esta calidad y este tenor, son sensibles a toda la sociedad”.