Desde Provincia advierten que Milei no envía los fondos para la Policía Bonaerense

El ministro de seguridad provincial, Javier Alonso, ha lanzado duras acusaciones contra el gobierno de Javier Milei, denunciando la falta de envío de fondos correspondientes para el funcionamiento de la Policía Bonaerense.

Esta situación, según advierte, podría dejar a los vecinos de la Provincia de Buenos Aires en una situación de mayor vulnerabilidad ante la delincuencia.

Durante una entrevista radial, Alonso señaló que el gobierno nacional no está enviando fondos asignados, como el fondo para la Policía bonaerense, argumentando el uso del decreto inconstitucional 70/2023.

El ministro enfatizó que la seguridad no debería ser un tema de disputa política, ya que los delincuentes no discriminan a sus víctimas por su afiliación política. Advirtió que, si no se resuelve esta situación, tanto los ciudadanos libertarios como los kirchneristas podrían ser víctimas de la delincuencia.

Asimismo, Alonso detalló que la provincia ha dejado de percibir 44 mil millones de pesos mensuales del fondo de fortalecimiento fiscal, una situación que afecta gravemente el presupuesto destinado a la seguridad. Responsabilizó al gobierno nacional por reordenar partidas y no enviar el dinero asignado por el Congreso.