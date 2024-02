Sorpresa y dolor: Gerardo Romano padece una enfermedad neurodegenerativa incurable

En una charla con Chiche Gelblung, Gerardo Romano reveló, sin querer, que padece una de las enfermedades más temidas del mundo.

El actor tiene Parkinson. Posteriormente, en una entrevista para El Trece, el artista reconoció: “Me la detectaron hace 7 años. Trabajo mucho para que no me chupe la depresión“.

Romano agradeció el apoyo de su familia: “Ellos no sé cómo están, me quieren, les debe doler, pero la vida es así. Ellos me ven trabajando, tengo Parkinson pero no puedo entregarme y renunciar“.

La enfermedad de Parkinson es un trastorno progresivo neurodegenerativo, para el que no hay cura, que afecta el sistema nervioso y todas las partes del cuerpo controladas por los nervios.

Sus síntomas más comunes son temblores, contracciones musculares dolorosas y dificultad para hablar. Muchas personas con la enfermedad de Parkinson acaban padeciendo demencia.

A continuación, mirá el video: