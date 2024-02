Jesica Cirio anunció que no conducirá más “La Peña de Morfi”: las razones

Hace pocas horas, la modelo reveló que ya no conducirá “La Peña de Morfi”: “Hoy les quiero contar que se cumplió una etapa hermosa en ‘La Peña’. Pasé grandes momentos, aprendí mucho, me divertí y me siento orgullosa de este camino recorrido y de mi crecimiento”.

La joven agregó: “Estoy muy agradecida con todo el equipo y mi agradecimiento eterno a mi querido amigo Gerardo Rozín por haber confiado en mí para acompañarlo en este proyecto que él tanto amaba. Me llevo recuerdos valiosos y muy buenos amigos. Les deseo lo mejor para este nuevo año a toda la familia de ‘La Peña de Morfi’, a los artistas y a la gente que siempre nos abrió las puertas de sus casas”.

Cirio dio las supuestas razones por las que deja el programa: “Hace tiempo que venimos conversando con el equipo de Telefe y de Corner la posibilidad de cerrar este recorrido profesional. Es tiempo de pensar nuevas ideas y evaluar futuros proyectos junto al canal. Creemos que es un gran momento para dar ese paso. Se vendrán nuevos desafíos que me tienen muy entusiasmada. ¡Ni bien tenga novedades se las cuento!”.

El escándalo Insaurralde

La imagen de Jésica quedó muy dañada en Telefe tras el escándalo que involucró a Martín Insaurralde, su ex marido, fotografiado tomando vacaciones millonarias con Sofía Clérici.

Por ese motivo, se decidió investigar el patrimonio del político, la conductora de Telefe y la mediática bajo las acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Además, Cirio fue señalada, por Carlos Pagni, periodista de La Nación, por haber, supuestamente, cobrado 20 millones de dólares en negro, depositados en Uruguay, de Insaurralde.

A continuación, mirá el video:

Por su parte, Marina Calabró expresó: “Ella habló de que es laburante y a los quince años ya estaba trabajando, pero no puedo soslayar qué hay muchas figuras del espectáculo, del status de Jésica e incluso más, y mucho más, y no tienen ni el patrimonio ni nivel de vida que ella ha conseguido”.

Y agregó: “Yo sé cuanto gana un conductor y un panelista de televisión, y también un influencer… y siempre llamó la atención que el patrimonio de Cirio no fuera en línea con el de otras figuras del medio de su misma posición. Igual esto no me lo tiene que explicar a mí, lo hará ante la justicia y si cierra quedará libre de culpa y cargo, mientras tanto está imputada en una causa por enriquecimiento ilícito”.

A continuación, mirá el video: