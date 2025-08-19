banner ad

La ANMAT recomendó no consumir un tomate triturado Marolio por contener gusanos

Francisco Díaz
marolio

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia preventiva para que la población se abstenga de consumir un lote específico de tomate triturado marca Marolio, luego de detectarse la presencia de un cuerpo extraño en el producto.

El hallazgo ocurrió en el municipio bonaerense de Rojas, donde el alimento había sido distribuido en escuelas.

Kicillof desembarca en la Quinta Sección: entrega patrulleros, inaugura casas y un tramo de la Autovía 11
Mirá también:

Kicillof desembarca en la Quinta Sección: entrega patrulleros, inaugura casas y un tramo de la Autovía 11

¿Qué se encontró en el producto?

La alerta se originó tras la aparición a simple vista de lo que parecían ser gusanos. Sin embargo, análisis microscópicos confirmaron la presencia de “microstomum sp”, un organismo que motivó la intervención inmediata de la autoridad sanitaria.

Lote afectado:

  • Producto: Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio
  • Presentación: 500g
  • RNPA: 13-061695
  • Lote: L25114
  • Vencimiento: Abril 2027
  • Elaborado por: MAROLIO S.A. – Empedrado 2571 (CABA)
  • RNE: 13010369 – Producto de Mendoza

Recomendaciones de la ANMAT

Para la población:

  • No consumir el producto correspondiente al lote mencionado.
  • Comunicarse con la autoridad sanitaria local en caso de tenerlo en su poder.

Para los comercios:

  • Cesar inmediatamente la comercialización.
  • Contactarse con proveedores para la devolución y trazabilidad del producto.

Investigación en curso

El Instituto Nacional de Alimentos notificó a las autoridades de Mendoza (provincia donde fue elaborado el producto) y de Buenos Aires, a fin de investigar las causas de la contaminación y coordinar las acciones correspondientes.

Desde ANMAT subrayaron que la medida es preventiva y busca proteger la salud de los consumidores mientras avanza la investigación.

ANMAT advierte sobre lote de tomate Marolio contaminado hallado en escuelas
Mirá también:

ANMAT advierte sobre lote de tomate Marolio contaminado hallado en escuelas
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Aumenta la tarifa de la VTV en Buenos Aires: ahora cuesta $79.640,87 desde julio 2025
Cuánto sale hacer la VTV en Provincia, CABA y otras jurisdicciones: Valores actualizados
Provincia
argentina dolar
¿Hay riesgo de corralito en Argentina en 2025?
Sociedad
frio de agosto
Semana con contrastes climáticos: Inestabilidad, fuertes tormentas y un respiro primaveral
Provincia
famosos candidatos
Elecciones 2025: quiénes son los famosos que serán candidatos
Nacionales
feriados noviemvre
Mirando el almanaque: ¿cuánto falta para el próximo fin de semana largo?
Nacionales
choque 29
Fatal accidente en Ruta 29: Un muerto tras fuerte choque entre Ranchos y Gral Belgrano
General Belgrano
torta monte
San Miguel del Monte marca un nuevo récord: la torta más larga de la Cuenca del Salado
Monte

Más leídas