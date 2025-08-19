La ANMAT recomendó no consumir un tomate triturado Marolio por contener gusanos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia preventiva para que la población se abstenga de consumir un lote específico de tomate triturado marca Marolio, luego de detectarse la presencia de un cuerpo extraño en el producto.

El hallazgo ocurrió en el municipio bonaerense de Rojas, donde el alimento había sido distribuido en escuelas.

¿Qué se encontró en el producto?

La alerta se originó tras la aparición a simple vista de lo que parecían ser gusanos. Sin embargo, análisis microscópicos confirmaron la presencia de “microstomum sp”, un organismo que motivó la intervención inmediata de la autoridad sanitaria.

Lote afectado:

Producto: Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio

Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio Presentación: 500g

500g RNPA: 13-061695

13-061695 Lote: L25114

L25114 Vencimiento: Abril 2027

Abril 2027 Elaborado por: MAROLIO S.A. – Empedrado 2571 (CABA)

MAROLIO S.A. – Empedrado 2571 (CABA) RNE: 13010369 – Producto de Mendoza

Recomendaciones de la ANMAT

Para la población:

No consumir el producto correspondiente al lote mencionado.

Comunicarse con la autoridad sanitaria local en caso de tenerlo en su poder.

Para los comercios:

Cesar inmediatamente la comercialización.

Contactarse con proveedores para la devolución y trazabilidad del producto.

Investigación en curso

El Instituto Nacional de Alimentos notificó a las autoridades de Mendoza (provincia donde fue elaborado el producto) y de Buenos Aires, a fin de investigar las causas de la contaminación y coordinar las acciones correspondientes.

Desde ANMAT subrayaron que la medida es preventiva y busca proteger la salud de los consumidores mientras avanza la investigación.