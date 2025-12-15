Kicillof lanzará el Operativo De Sol a Sol en Santa Clara del Mar

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, confirmó que el próximo viernes 19 se llevará a cabo el tradicional acto de presentación del Operativo Sol a Sol, el dispositivo de seguridad que el Gobierno bonaerense despliega cada temporada de verano en los principales destinos turísticos.

El lanzamiento se realizará en la ciudad de Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita, y marcará el segundo año consecutivo en el que el acto no se desarrolla en Mar del Plata. Cabe recordar que en la temporada pasada la presentación tuvo lugar en Miramar.

El anuncio fue realizado este lunes durante una conferencia de prensa brindada en la ciudad de La Plata, donde Bianco precisó que el operativo contará con 28 mil efectivos pertenecientes a distintas especialidades y apoyo sanitario.

El Operativo De Sol a Sol tiene como objetivo reforzar la seguridad, el control vehicular y la asistencia al turista en rutas, balnearios y centros urbanos durante la temporada estival, período en el que se incrementa de manera significativa el tránsito y la afluencia de visitantes en la costa atlántica bonaerense.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el despliegue se complementará con controles de alcoholemia, patrullajes preventivos, puestos fijos en accesos a localidades turísticas y una coordinación permanente con los municipios para garantizar una temporada segura.