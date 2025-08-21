Kicillof inauguró un nuevo tramo de la Ruta 11 y anunció la construcción de un nuevo hospital en Villa Gesell

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles junto al intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera la inauguración de un nuevo tramo de la Autovía Ruta Provincial Nº11, que conecta esa ciudad con Mar Chiquita, y anunció el llamado a licitación para la construcción del Hospital Provincial Sub Zonal de Alta Complejidad “Carlos Idaho Gesell”, con una inversión de más de $14.900 millones.

El flamante sector habilitado corresponde al tercer tramo de 2,6 kilómetros, que abarca los accesos a Mar de las Pampas y Mar Azul. La obra busca agilizar el tránsito y mejorar la seguridad vial para los más de 7.000 vehículos que circulan diariamente en temporada. El proyecto total contempla 72,4 kilómetros de autovía, con una inversión de $203.037 millones.

En ese marco, Kicillof afirmó que la autovía es “una obra que le va a cambiar la vida a Villa Gesell y a toda la región” y remarcó que el objetivo de su gestión es fortalecer la infraestructura provincial para impulsar el desarrollo local.

Por su parte, el intendente Barrera destacó que con esta inauguración “todo el frente de Villa Gesell sobre la Ruta 11 ya está terminado, lo que resulta fundamental para un municipio turístico”.

Durante el acto también se oficializó el inicio de la licitación del nuevo hospital, que busca dotar a la ciudad de un centro de salud de alta complejidad.

Además, se concretaron otras acciones en Villa Gesell, como la inauguración del nuevo edificio de la cancha de hockey municipal, la entrega de una ambulancia de alta complejidad, la firma de un convenio para finalizar 28 viviendas y la adquisición de 1.500 luminarias LED.

Con estos anuncios, la Provincia apuntó a reforzar la infraestructura vial y sanitaria, pilares claves para el desarrollo de una ciudad que recibe miles de turistas cada temporada.