Kicillof cargó con dureza contra Milei y se mostró junto a Insfrán en Formosa

Con fuertes críticas al presidente Javier Milei por el retiro del Estado y el desfinanciamiento de las provincias, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este miércoles un acto y una reunión política en la provincia de Formosa, donde fue recibido por el mandatario local Gildo Insfrán.
Durante su discurso, Kicillof acusó al Gobierno nacional de “abandonar a las provincias”, paralizar la obra pública y desentenderse de áreas clave como la seguridad, la salud y el desarrollo social. En ese sentido, advirtió que el ajuste impulsado desde la Casa Rosada golpea directamente a los sectores más vulnerables y profundiza las desigualdades territoriales.
En ese contexto, Kicillof mantuvo un encuentro de trabajo con Insfrán en la Casa de Gobierno formoseña, donde ambos mandatarios ratificaron una agenda común de defensa del federalismo y avanzaron en acuerdos de cooperación entre provincias, especialmente en materia de seguridad y gestión pública.
Insfrán, por su parte, respaldó los planteos del gobernador bonaerense y dejó un mensaje con fuerte contenido político al señalar que las provincias “no se venden ni se compran”, en clara referencia a la relación con el Gobierno nacional.