Kicillof cargó con dureza contra Milei y se mostró junto a Insfrán en Formosa

Francisco Díaz
axel kicillof gildo insfran

Con fuertes críticas al presidente Javier Milei por el retiro del Estado y el desfinanciamiento de las provincias, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este miércoles un acto y una reunión política en la provincia de Formosa, donde fue recibido por el mandatario local Gildo Insfrán.

Durante su discurso, Kicillof acusó al Gobierno nacional de “abandonar a las provincias”, paralizar la obra pública y desentenderse de áreas clave como la seguridad, la salud y el desarrollo social. En ese sentido, advirtió que el ajuste impulsado desde la Casa Rosada golpea directamente a los sectores más vulnerables y profundiza las desigualdades territoriales.

Aguinaldo diciembre 2025: fecha de cobro confirmada para estatales bonaerenses y cronograma oficial
Aguinaldo diciembre 2025: fecha de cobro confirmada para estatales bonaerenses y cronograma oficial

En ese contexto, Kicillof mantuvo un encuentro de trabajo con Insfrán en la Casa de Gobierno formoseña, donde ambos mandatarios ratificaron una agenda común de defensa del federalismo y avanzaron en acuerdos de cooperación entre provincias, especialmente en materia de seguridad y gestión pública.

Insfrán, por su parte, respaldó los planteos del gobernador bonaerense y dejó un mensaje con fuerte contenido político al señalar que las provincias “no se venden ni se compran”, en clara referencia a la relación con el Gobierno nacional.

¿Cuándo cobran el aguinaldo los municipales bonaerenses? Fechas confirmadas y cronograma diciembre 2025
¿Cuándo cobran el aguinaldo los municipales bonaerenses? Fechas confirmadas y cronograma diciembre 2025
