Atención jubilados bonaerenses: el IPS confirmó el nuevo calendario de pagos y beneficios de verano

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires oficializó en las últimas horas el cronograma de cobro para los haberes correspondientes al mes de enero de 2026. En un contexto económico donde cada peso cuenta, la expectativa por la fecha de depósito y las posibles actualizaciones en los montos es alta entre los beneficiarios del sistema previsional bonaerense.

Mientras a nivel nacional se discuten nuevas fórmulas de movilidad, en la Provincia los plazos administrativos siguen su curso y ya es posible saber exactamente cuándo estarán depositados los fondos. A diferencia de meses anteriores, es fundamental prestar atención al orden según la terminación del documento para evitar traslados innecesarios a los cajeros o sucursales bancarias.

Cronograma de pagos IPS: ¿Cuándo cobro en enero 2026?

El organismo previsional ha dispuesto un esquema desdoblado en dos jornadas consecutivas hacia finales de este mes. Es vital recordar que el IPS deposita los haberes casi al cierre del mes en curso, diferenciándose del calendario de ANSES.

Las fechas confirmadas para la acreditación de los haberes de enero son las siguientes:

Jueves 29 de enero: Cobran los beneficiarios de Pensiones Sociales (no contributivas) con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 (es decir, todas las terminaciones). En esta misma fecha también cobran los jubilados y pensionados del régimen contributivo con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 .

Cobran los beneficiarios de con DNI terminados en (es decir, todas las terminaciones). En esta misma fecha también cobran los jubilados y pensionados del régimen contributivo con . Viernes 30 de enero: Se completa el pago para los jubilados y pensionados del régimen contributivo con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El organismo también informó que el vencimiento del pago por ventanilla para aquellos que no retiren sus haberes de inmediato será el próximo 23 de febrero de 2026.

¿Qué pasa con los aumentos y la movilidad?

Una de las consultas más frecuentes en las oficinas de atención (CAP) y en los canales digitales refiere a los montos de este mes. Cabe destacar que, a diferencia de los jubilados nacionales que dependen de la inflación del INDEC (que impacta en ANSES), la movilidad del IPS en la provincia de Buenos Aires está atada a las paritarias de los trabajadores activos de la Provincia de Buenos Aires.

Esto significa que los aumentos se trasladan automáticamente a los pasivos en la misma proporción que lo acordado por los gremios estatales, docentes, médicos y judiciales. Para este mes de enero, se recomienda a los beneficiarios revisar su recibo de haberes digital una vez que esté disponible en el sistema, para verificar si se han impactado las últimas actualizaciones salariales cerradas en la administración pública bonaerense a mediados de mes.

Beneficios de verano para afiliados del IPS

Además del calendario de pagos, el IPS recordó que durante esta temporada de verano 2026 continúan vigentes convenios de turismo para los afiliados. Entre las opciones destacadas para quienes residen o viajan por la provincia se encuentran descuentos en entradas a parques termales y reservas naturales.

Puntualmente, se han renovado acuerdos en localidades como Dolores (Parque Termal) y Monte Hermoso (Laguna Sauce Grande), donde presentando el carnet de beneficiario o el DNI se puede acceder a una reducción significativa en el costo de acceso. Estos beneficios buscan aliviar el bolsillo en el rubro esparcimiento, un sector que ha visto fuertes incrementos de precios en la costa atlántica este año.

Cómo consultar el recibo de sueldo online

Para mayor seguridad y control de los ingresos, se sugiere no esperar al cajero automático y consultar previamente la liquidación detallada. El trámite es 100% digital:

Ingresar al sitio web oficial del IPS (ips.gba.gob.ar).

Acceder al botón “Mi IPS”.

Ingresar con Clave de Seguridad Social (si no la tiene, se puede gestionar en el mismo sitio).

Seleccionar la opción “Recibos de Haberes”.

Esta herramienta permite chequear no solo el monto final, sino los descuentos de obra social (IOMA) y confirmar que la categoría de revista esté correctamente liquidada.