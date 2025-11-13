Johnny Depp deslumbró en La Plata: una multitud lo recibió en Plaza Moreno

Una gran multitud se congregó en Plaza Moreno para dar la bienvenida al reconocido actor y director Johnny Depp, quien llegó a la ciudad de La Plata este miércoles 12 de noviembre en el contexto de una jornada cultural organizada por la Municipalidad local.

La Recepción en el Palacio Municipal

El artista fue recibido en el Salón Dorado del Palacio Municipal por el intendente Julio Garro, quien destacó la importancia de la visita. “La presencia de John es un verdadero honor para la ciudad y un reconocimiento a la cultura y el arte que promovemos”, expresó Garro.

La cita reunió a admiradores que esperaron a Depp desde temprano. Algunos portaban carteles y banderas, mientras otros compartían anécdotas sobre sus películas más emblemáticas. La expectativa se palpaba en el aire, generando un ambiente festivo en la plaza.

Actividades Culturales Programadas

La jornada incluyó diversas actividades culturales, como proyecciones de películas, talleres de arte y sesiones de preguntas y respuestas donde Depp interactuó con los fanáticos. Los organizadores estima que alrededor de 5.000 personas participaron de estos eventos.

Proyección de clásicos de Depp

Talleres de actuación y arte

Firmas de autógrafos

La programación busca no solo celebrar la carrera del actor, sino también fomentar el interés cultural en la región.

La llegada de Depp ha generado un gran revuelo en los medios locales y en redes sociales. Los comerciantes de la zona reportaron un incremento significativo en ventas, especialmente en cafeterías y restaurantes cercanos a la plaza. La Municipalidad considera este evento como un punto de partida para futuros encuentros relacionados con las artes y el entretenimiento.