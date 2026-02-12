Intendentes y Fiscal General de Dolores diseñan estrategias de prevención

Los intendentes de Dolores, Castelli, La Costa, General Guido y Tordillo se reunieron con el Fiscal General del Departamento Judicial Dolores, Dr. Diego Escoda, en un encuentro clave para coordinar acciones conjuntas destinadas a fortalecer la seguridad y proteger a los vecinos de sus comunidades.

Durante la reunión, el Dr. Escoda presentó estadísticas generales y específicas de cada municipio, lo que permitió a los jefes comunales analizar la evolución de los delitos denunciados y el seguimiento de las investigaciones a cargo del Ministerio Público Fiscal. Este intercambio de información es considerado fundamental para diseñar estrategias de prevención y respuesta más efectivas.

El Departamento Judicial Dolores, uno de los más grandes del interior de la provincia de Buenos Aires, requiere una articulación estrecha entre los gobiernos locales y la justicia, dado que la coordinación institucional resulta clave para que las políticas de seguridad tengan impacto concreto en la vida de los ciudadanos.

De la reunión participaron los intendentes Juan Pablo García (Dolores), Francisco Echarren (Castelli), Juan de Jesús (La Costa), Carlos Rocha (General Guido) y Héctor Olivera (Tordillo). Los jefes comunales coincidieron en la importancia de consolidar espacios de trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal y reafirmaron su compromiso de impulsar políticas públicas orientadas a la prevención del delito y a la construcción de ciudades más seguras

