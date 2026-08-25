Incertidumbre en granel sur: trabajadores reclaman meses de salarios impagos

Una situación de creciente preocupación atraviesa Granel Sur, reconocida empresa vinculada al sector agropecuario y cerealero con presencia en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires. Trabajadores denuncian importantes atrasos salariales y el conflicto ya llegó al Ministerio de Trabajo bonaerense, donde intervienen las organizaciones gremiales que representan al personal.

Según la información conocida este martes 25 de agosto, empleados de la firma aseguran que todavía tienen pendientes los salarios correspondientes a junio y julio, además del medio aguinaldo.

Ante esta situación, los gremios URGARA, Camioneros y Comercio llevaron el reclamo ante las autoridades laborales de la Provincia de Buenos Aires, mientras se intenta encontrar una salida que permita regularizar las obligaciones pendientes y llevar tranquilidad a las familias afectadas.

Una empresa con fuerte presencia en la Provincia

Granel Sur desarrolla diferentes actividades vinculadas con el sector agropecuario. Entre los servicios que promociona oficialmente se encuentran el acopio y comercialización de granos, provisión de agroinsumos, producción de semillas, asesoramiento, logística y producción agrícola compartida, además de contar con una corredora propia.

Su presencia territorial alcanza numerosos puntos bonaerenses, circunstancia que hace que la preocupación por la situación de la compañía trascienda ampliamente a una sola localidad.

En su sitio institucional, Granel Sur informa presencia en Capital Federal, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Lima, Lezama, General Pirán, Ayacucho, Tandil, Mar del Plata y Comandante Nicanor Otamendi, entre otros puntos vinculados con su operatoria.

Además, información gremial reciente da cuenta de trabajadores de la compañía en instalaciones de la zona de Miramar y La Ballenera, sobre el corredor de la Ruta Provincial 88.

El conflicto llegó al Ministerio de Trabajo

Frente al atraso denunciado en el pago de los haberes, las organizaciones sindicales decidieron recurrir al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

La negociación se encuentra actualmente en una instancia de cuarto intermedio y se aguarda una nueva audiencia que permita determinar cómo continuará el proceso.

El objetivo central de los trabajadores y sus representantes es lograr una respuesta concreta respecto de los salarios y el aguinaldo pendientes y conocer de qué manera la empresa podrá afrontar sus compromisos.

Buscan una alternativa para superar la crisis

Uno de los aspectos centrales que surgió durante las negociaciones es la posibilidad de que intervenga otra empresa o un inversor para aportar recursos que permitan enfrentar la delicada situación financiera.

Entre las alternativas que se encuentran bajo análisis aparece una eventual inversión o adquisición de activos, aunque hasta el momento no trascendieron precisiones acerca de qué compañía podría participar ni las condiciones de una eventual operación.

Por ese motivo, cualquier definición sobre este punto deberá aguardarse hasta que existan anuncios formales.

Incertidumbre entre los trabajadores

Mientras continúan las gestiones, la principal preocupación está centrada en los empleados y sus familias. La acumulación de salarios pendientes durante varios meses genera una situación particularmente delicada para quienes dependen de esos ingresos para afrontar sus gastos cotidianos.

El conflicto también adquiere relevancia regional debido a la importante inserción que Granel Sur desarrolló a lo largo de los años dentro del territorio bonaerense.

De hecho, la compañía posee una extensa trayectoria: días atrás, durante la celebración del Día del Cerealista, la Bolsa de Cereales reconoció a Granel Sur S.A. entre las firmas que durante 2026 alcanzaron 50 años de antigüedad como asociadas a la institución.

Ahora todas las miradas están puestas en la próxima instancia de negociación ante el Ministerio de Trabajo y, fundamentalmente, en la posibilidad de encontrar una solución financiera que permita regularizar los salarios adeudados y despejar la incertidumbre sobre el futuro laboral de sus trabajadores.

Por el momento, el conflicto permanece abierto y las próximas reuniones serán determinantes para conocer cuál será el futuro inmediato de una empresa con medio siglo de trayectoria y una importante presencia en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.