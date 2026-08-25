Agosto se despide con cambios: lluvias, sol y temperaturas más agradables

La última semana de agosto ya está en marcha y, aunque el invierno todavía tiene algunas jornadas frías por delante, comienzan a aparecer señales que anticipan lentamente el cambio de estación. En la provincia de Buenos Aires, los próximos días combinarán bajas temperaturas, nubosidad, un progresivo ascenso térmico y un período de inestabilidad antes de una nueva mejoría hacia el viernes.

Agosto está llegando a su término y el calendario comienza a acercarnos a una de las épocas más esperadas del año: falta menos de un mes para la llegada de la primavera. Mientras tanto, hay un cambio que ya puede percibirse claramente: los días son cada vez más largos y las horas de luz solar continúan aumentando.

Martes fresco y con muchas nubes

Este martes 25 de agosto continuará el ambiente típicamente invernal en buena parte del territorio bonaerense, aunque con temperaturas algo menos rigurosas que las registradas durante las jornadas más frías de los últimos días.

Se espera una jornada con abundante nubosidad y ambiente frío a fresco, con diferencias térmicas de acuerdo con cada región de la Provincia. En distintos sectores las temperaturas máximas se ubicarán aproximadamente entre los 12 y 15 grados, mientras que el viento del sector norte favorecerá lentamente el ingreso de aire algo más templado.

Por el momento, el paraguas podría quedarse guardado durante buena parte de este martes, aunque hacia el final de la jornada comenzará a incrementarse la humedad y la nubosidad.

Miércoles con ascenso de temperatura

El miércoles 26 comenzará a sentirse con mayor claridad el cambio. Las temperaturas subirán y en diferentes puntos del territorio bonaerense las máximas podrán ubicarse entre los 17 y 19 grados, valores considerablemente más agradables para esta época del año.

Sin embargo, junto con el ascenso térmico llegará también un aumento de la humedad y de la inestabilidad. El cielo permanecerá mayormente cubierto y hacia la tarde o la noche aumentará la posibilidad de precipitaciones en distintos sectores de la Provincia.

Jueves inestable y con probabilidad de lluvias

El jueves 27 aparece, por ahora, como la jornada más inestable de este tramo final de la semana.

Los pronósticos anticipan probabilidad de lluvias en diferentes regiones bonaerenses, con cielo mayormente cubierto y temperaturas frescas. La distribución y la intensidad de las precipitaciones podrán variar considerablemente dentro del extenso territorio provincial, por lo que habrá que seguir las actualizaciones de los pronósticos durante las próximas horas.

En sectores del interior bonaerense, algunos modelos elevan considerablemente la probabilidad de precipitaciones para esta jornada.

Viernes: mejora y temperaturas más agradables

Después de la inestabilidad, el viernes 28 traería una mejoría general de las condiciones meteorológicas.

El cielo comenzaría a presentar mayores períodos de sol y las temperaturas volverían a recuperarse. En distintos puntos de la Provincia las máximas podrían aproximarse nuevamente a los 18 grados, dejando una tarde mucho más agradable que las registradas durante el reciente período de frío intenso.

La primavera empieza a sentirse un poquito más cerca

El invierno todavía no terminó y seguramente volverá a recordarnos su presencia antes de despedirse definitivamente. Sin embargo, agosto transita sus últimos días y lentamente empieza a cambiar el paisaje cotidiano.

Ya falta menos de un mes para la primavera, y hay una señal que se vuelve más evidente con cada jornada: amanece un poco antes y oscurece cada vez más tarde.

Desde el solsticio de invierno, ocurrido en junio, la cantidad de horas de luz aumenta progresivamente en nuestra región y continuará haciéndolo durante las próximas semanas. Las tardes empiezan a extenderse, el sol permanece durante más tiempo sobre el horizonte y, aunque todavía haga falta salir de casa con abrigo, el calendario avanza inexorablemente hacia los días más templados.

Agosto comienza a despedirse, el invierno entra lentamente en su tramo final y la primavera, aunque todavía no llegó, empieza a sentirse cada día un poquito más cerca.