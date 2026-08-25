El problema de la vtv en el interior bonaerense que la reforma busca solucionar

La VTV en la Provincia de Buenos Aires volvió al centro del debate después de que distintos sectores reclamaran una modificación del sistema actual. Pero detrás de la discusión sobre tarifas, talleres privados y desregulación existe un problema que afecta particularmente a quienes viven fuera de los grandes centros urbanos.

En numerosos distritos bonaerenses, realizar la Verificación Técnica Vehicular implica depender de una planta móvil, esperar su llegada o trasladarse hacia otra localidad para cumplir con un trámite obligatorio para circular.

La situación volvió a ser mencionada esta semana en el Senado bonaerense y es uno de los principales argumentos utilizados por quienes impulsan una reforma del sistema.

Por qué la VTV genera problemas en el interior bonaerense

La Provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios y una enorme extensión territorial, pero la cantidad de lugares disponibles para realizar la verificación no se distribuye de manera uniforme.

Según los datos difundidos por el senador provincial Pablo Petrecca al fundamentar su propuesta, el sistema cuenta con alrededor de 54 plantas fijas y 11 unidades móviles para cubrir todo el territorio bonaerense.

Esto significa que numerosos municipios no cuentan con una planta fija propia.

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En esos casos, los vecinos pueden depender de unidades móviles que llegan en determinadas fechas o deben trasladarse hasta otra ciudad donde exista un centro permanente de verificación.

El problema adquiere mayor dimensión en el interior, donde las distancias entre localidades pueden ser considerablemente mayores que en el Conurbano.

Quienes cuestionan el esquema actual sostienen que esa concentración provoca dificultades para conseguir turnos, traslados adicionales y mayores costos indirectos para poder cumplir con la obligación.

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Plantas móviles y largas distancias, el principal reclamo

Las plantas móviles fueron creadas precisamente para acercar la VTV a aquellas localidades que no poseen instalaciones permanentes.

Sin embargo, el sistema tiene una limitación evidente: la unidad debe recorrer diferentes distritos y permanece en cada uno durante un período determinado.

Por eso, quienes no consiguen realizar la verificación durante esa ventana deben esperar una nueva visita o trasladarse hacia otra planta.

El problema fue especialmente señalado desde municipios del interior. Ignacio Zavaleta, dirigente del GEN de Guaminí, afirmó al presentar otro proyecto para reformar la VTV que el actual esquema obliga a ciudadanos a recorrer largas distancias debido a la escasez de plantas móviles y la saturación de turnos.

La discusión, por lo tanto, no pasa únicamente por cuánto cuesta hacer la VTV, sino también por qué tan cerca está el lugar donde puede realizarse.

Qué propone la reforma de la VTV que volvió al Senado

El debate volvió a tomar fuerza después de que el senador bonaerense Pablo Petrecca, presidente del bloque PRO, reclamara nuevamente que avance su propuesta para modificar el sistema.

La iniciativa busca ampliar la cantidad de establecimientos habilitados para realizar la verificación y permitir la incorporación de talleres mecánicos y centros técnicos privados que reúnan las condiciones y equipamiento exigidos por la autoridad correspondiente.

El objetivo planteado por sus impulsores es que existan más lugares disponibles, especialmente en ciudades del interior donde actualmente no funciona una planta fija.

Según Petrecca, la reforma permitiría aumentar la competencia, mejorar la disponibilidad de turnos y acercar el servicio a los usuarios.

El legislador sostiene que la modificación no debería significar menos controles, sino mantener las mismas exigencias técnicas con una red de prestadores más amplia.

Talleres locales podrían convertirse en centros de verificación

Uno de los cambios más importantes sería precisamente la posibilidad de habilitar establecimientos que ya funcionan en diferentes ciudades.

La propuesta contempla que talleres y centros técnicos puedan realizar las inspecciones siempre que cuenten con el instrumental necesario y cumplan los estándares de seguridad establecidos.

Ese modelo permitiría que localidades que hoy no poseen una planta permanente puedan eventualmente contar con un prestador dentro del mismo distrito.

También podría generar alternativas entre ciudades cercanas, reduciendo la dependencia de una única planta para una región amplia.

Petrecca volvió a reclamar el tratamiento del tema el 21 de agosto, después de los cambios realizados por CABA, aunque señaló que su iniciativa todavía no había avanzado en comisión en el Senado bonaerense.

Hay otro proyecto que propone municipalizar directamente la VTV

La discusión es incluso más amplia.

Durante julio ingresó en la Legislatura otra iniciativa que busca que sean directamente los municipios bonaerenses quienes administren y organicen la VTV dentro de cada distrito.

La propuesta fue presentada por Ignacio Zavaleta, referente del GEN en Guaminí, mediante el mecanismo de iniciativa ciudadana previsto por la legislación provincial.

En ese esquema, cada municipio podría elegir cómo prestar el servicio:

Mediante una dependencia municipal.

A través de un consorcio con municipios vecinos.

Habilitando talleres mecánicos privados certificados.

La Provincia conservaría funciones de homologación técnica para asegurar que las verificaciones realizadas tengan validez en todo el territorio.

El proyecto también propone que la recaudación generada por la VTV quede en cada municipio y sea destinada a infraestructura vial, caminos rurales, señalización y equipamiento relacionado con el tránsito.

El interior aparece en el centro de las dos propuestas

Aunque los proyectos tienen diferencias importantes, ambos parten de una crítica similar: la distribución territorial del servicio.

Petrecca propone sumar prestadores privados dentro del sistema provincial.

Zavaleta, en cambio, plantea una descentralización mucho más profunda y que cada municipio pueda organizar la verificación.

En ambos casos, uno de los argumentos principales es evitar que un vecino tenga que desplazarse innecesariamente hacia otra localidad para cumplir con la VTV.

El debate también llegó a General Pueyrredon, donde sectores políticos reclamaron avanzar hacia un esquema municipal. Allí se señaló que Mar del Plata y Batán cuentan con solo dos plantas habilitadas pese al crecimiento del parque automotor.

Qué posición tiene el Gobierno bonaerense

Hasta ahora, la gestión de Axel Kicillof no decidió modificar el modelo provincial.

El Ministerio de Transporte sostuvo que el esquema vigente permite mantener criterios uniformes de inspección y garantizar la trazabilidad de los controles.

La Provincia también rechazó aplicar automáticamente la desregulación impulsada por el Gobierno nacional y ratificó que los vehículos radicados en territorio bonaerense deben realizar la VTV bajo las normas provinciales.

Desde el Ejecutivo bonaerense argumentan que la verificación constituye una herramienta de prevención y que ampliar prestadores sin los controles suficientes podría generar diferencias en la calidad de las inspecciones.

Así, la discusión enfrenta actualmente dos posiciones: mantener una red controlada de plantas bajo el esquema vigente o ampliar fuertemente la cantidad de establecimientos habilitados.

Los cambios nacionales volvieron a acelerar el debate

La presión sobre el sistema bonaerense aumentó después de que Nación habilitara un Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos para incorporar talleres particulares que cumplan con los requisitos.

Posteriormente, CABA también avanzó hacia un sistema con una mayor cantidad de prestadores.

La Provincia decidió no seguir ese camino por ahora, pero las modificaciones en las otras jurisdicciones dieron nuevos argumentos a los sectores que reclaman cambios en territorio bonaerense.

La discusión adquiere una dimensión especialmente importante para las ciudades pequeñas, porque la ampliación del número de establecimientos podría modificar de manera directa dónde realizan el trámite sus habitantes.

¿La reforma eliminaría la VTV?

No.

Ninguna de las principales propuestas que actualmente buscan descentralizar el sistema plantea eliminar los controles técnicos sobre los vehículos.

El eje de la discusión es quién puede realizar la verificación y dónde puede hacerse, manteniendo requisitos vinculados con frenos, neumáticos, luces, dirección, suspensión, emisiones y otros elementos de seguridad.

Incluso Petrecca remarcó que su planteo no consiste en controlar menos, sino en incorporar nuevos prestadores bajo estándares técnicos establecidos.

Por eso, una eventual reforma podría modificar profundamente la forma de hacer el trámite sin eliminar su obligatoriedad.

Qué pasa con la VTV mientras se discute la reforma

Por ahora nada cambió para los conductores bonaerenses.

Los vehículos radicados en la Provincia deben continuar realizando la VTV en las plantas reconocidas por el sistema provincial y respetando los vencimientos actuales.

Los talleres habilitados bajo el régimen nacional no reemplazan automáticamente a una planta de VTV bonaerense, ya que la Provincia mantiene su propia normativa.

La reforma que volvió a instalarse en el Senado todavía deberá atravesar el proceso legislativo y alcanzar los acuerdos políticos necesarios para avanzar.

Mientras tanto, el problema que alimenta la discusión seguirá siendo especialmente visible en el interior: una Provincia con 135 municipios donde la disponibilidad de plantas verificadoras varía significativamente según el lugar en el que viva cada conductor.