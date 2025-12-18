¿Habrá atención bancaria los días 24 y 31 de diciembre?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que no habrá atención presencial en las entidades bancarias durante varias jornadas de fin de año, a partir del asueto dispuesto para su personal con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La medida tendrá impacto directo en la atención al público en todo el país.

Según se detalló oficialmente, el Directorio del BCRA resolvió otorgar asueto los días 24 y 31 de diciembre e invitó a las entidades financieras y cambiarias de todo el país a adoptar el mismo calendario para su personal. A través de un comunicado, la entidad señaló que la decisión busca unificar el esquema de funcionamiento del sistema financiero durante las fiestas.

Si bien resta la confirmación formal de las entidades nucleadas en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), los antecedentes de años anteriores indican que las entidades suelen adherir a esta modalidad.

De este modo, las sucursales bancarias permanecerán cerradas los días 24 y 25 de diciembre, así como también el 31 de diciembre y el 1° de enero, por lo que no habrá atención presencial en esas fechas. La medida alcanzará a bancos públicos y privados en todo el territorio nacional.

Durante las jornadas de cierre, los clientes podrán operar con normalidad a través de los canales electrónicos habituales, como home banking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos. Además, continuará habilitada la extracción de efectivo mediante tarjeta de débito en supermercados, farmacias, estaciones de servicio y otros comercios adheridos.

Ante este escenario, desde el sistema financiero recomiendan anticipar los trámites que requieran atención en sucursales, como gestiones vinculadas a cheques, presentación de documentación o consultas específicas, a fin de evitar inconvenientes durante los días de asueto por las fiestas de fin de año.