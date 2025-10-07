Grave accidente en Ruta 11: un joven motociclista resultó herido tras chocar contra un camión

Francisco Díaz
accidente ruta 11

Un violento accidente se registró este martes en el kilómetro 309 de la Ruta 11, en dirección descendente, a poco más de un kilómetro y medio al sur del ingreso a San Clemente del Tuyú, en el Partido de La Costa.

Según detalló el portal Faro Noticias, por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta Russell 200 colisionó violentamente desde atrás contra un camión Mercedes Benz 608 que realizaba tareas de distribución en la zona.

El impacto fue tan fuerte que el camión terminó con el paragolpes trasero abollado y una de sus ruedas pinchadas, mientras que el motociclista, un joven oriundo de Las Toninas, resultó con heridas de gravedad.

De inmediato, personal de emergencias lo trasladó al Hospital de San Clemente del Tuyú, donde permanece internado bajo observación. De acuerdo con fuentes policiales, al momento del rescate el joven se encontraba consciente, aunque presentaba lesiones severas producto del impacto.

Las autoridades policiales y peritos viales trabajan en el lugar para establecer las causas del siniestro, y determinar si se trató de un desperfecto mecánico o un error humano que provocó la colisión.

Foto: FM La Marea

