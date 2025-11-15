Granizo, viento y lluvias intensas: La Provincia en alerta por fuertes tormentas

La provincia de Buenos Aires atraviesa una situación meteorológica delicada tras el alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para gran parte del territorio bonaerense. El resto de la provincia se mantiene bajo alerta amarilla, debido al avance de un sistema de tormentas fuertes que se intensificará durante la noche de este sábado.

Un panorama que preocupa en pleno mes de noviembre

El informe detalla que el fenómeno se hará sentir este sábado 15 de noviembre, comenzando entre las 19:00 y las 20:00, y extendiéndose hasta las primeras horas del domingo, entre las 2:00 y las 3:00 de la madrugada.

La provincia de Buenos Aires será una de las más afectadas, con el desplazamiento de tormentas desde el oeste hacia el este, impactando en amplias localidades bonaerenses.

mapa alertas (4)

Tormentas fuertes y condiciones severas

Según el SMN, el escenario incluye:

  • Lluvias y tormentas de moderada a fuerte intensidad, con acumulados que podrían superar los 20 a 40 mm en la mayoría de la provincia.
  • Valores superiores en áreas puntuales del centro y noroeste bonaerense.
  • Actividad eléctrica constante, chaparrones intensos, y ráfagas de viento que podrían superar los 80 km/h.
  • Caída de granizo aislado, sin descartar eventos localmente severos.

Las zonas bajo alerta naranja son las que presentan mayor riesgo, tanto por la intensidad prevista como por el estado de saturación de los suelos.

Recomendaciones para la población bonaerense

Las autoridades meteorológicas y de protección civil recomiendan:

  • Evitar circular durante los picos de tormenta, especialmente en rutas y caminos rurales.
  • No refugiarse bajo árboles durante episodios de actividad eléctrica.
  • Asegurar objetos sueltos en patios, balcones y terrenos.
  • Mantener limpios desagües y canaletas, especialmente en zonas con antecedentes de anegamientos.
  • Seguir únicamente información oficial del SMN o Defensa Civil local.
  • En áreas bajo alerta naranja, extremar precauciones y permanecer atentos a posibles avisos de último momento.

Domingo 16: mejora lenta pero con viento fuerte

Aunque las lluvias se mantendrán hasta las 2:00 o 3:00 de la madrugada, el domingo mostrará una progresiva estabilización del tiempo.
Sin embargo, se espera:

  • Viento del sur y sudoeste con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h durante la tarde.
  • Descenso marcado de la temperatura hacia la noche.

El sistema frontal dejará condiciones más frescas, pero también la posibilidad de nuevas alertas si el viento genera complicaciones en zonas vulnerables.

