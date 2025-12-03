Gobierno define un nuevo esquema de aumentos del Salario Mínimo Vital y Móvil hasta agosto de 2026

Con las discusiones laborales todavía abiertas y sin acuerdo entre los sectores involucrados, el Gobierno avanzó con una medida que busca ordenar los ingresos mínimos durante los próximos meses. La actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) vuelve a ocupar el centro de la escena y determina cambios que impactarán en trabajadores registrados, empleadores y beneficiarios de la prestación por desempleo.

Por qué se definió un nuevo esquema del salario mínimo

La medida surge de la Resolución 9/2025, publicada en el Boletín Oficial, que establece un incremento mensual del SMVM entre noviembre de 2025 y agosto de 2026. La decisión fue adoptada de manera unilateral después de que el Consejo del Salario no lograra consensuar un monto común durante la reunión del 26 de noviembre.

Durante ese encuentro, realizado por videoconferencia, las representaciones sindicales y empresariales expusieron diferentes alternativas, pero ninguna obtuvo el apoyo necesario. Ante ese escenario, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social avanzó con una resolución propia para garantizar continuidad en las actualizaciones.

Cómo quedan los montos del SMVM desde noviembre de 2025

El esquema establece aumentos mensuales y consecutivos durante diez meses, con impacto tanto en trabajadores mensualizados como jornalizados. Los valores son proporcionales en casos de jornadas reducidas o modalidades especiales.

Montos para trabajadores mensualizados

A continuación, la tabla con los nuevos valores:

Mes Monto mensual SMVM Noviembre 2025 $328.400 Diciembre 2025 $334.800 Enero 2026 $341.000 Febrero 2026 $346.800 Marzo 2026 $352.400 Abril 2026 $357.800 Mayo 2026 $363.000 Junio 2026 $367.800 Julio 2026 $372.400 Agosto 2026 $376.600

Valores horarios para trabajadores jornalizados

Los incrementos mensuales también aplican al valor por hora:

$1642 en noviembre

en noviembre $1674 en diciembre

en diciembre $1705 en enero

en enero $1734 en febrero

en febrero $1762 en marzo

en marzo $1789 en abril

en abril $1815 en mayo

en mayo $1839 en junio

en junio $1862 en julio

en julio $1883 en agosto

Estos montos alcanzan a quienes trabajan bajo la Ley de Contrato de Trabajo, el régimen agrario, la administración pública nacional y otros organismos estatales empleadores.

Qué cambia en la prestación por desempleo

La resolución también actualiza el sistema de cálculo de la prestación por desempleo, que quedará directamente atada al SMVM vigente.

El beneficio mensual será equivalente al 75% del salario neto más alto percibido por la persona en los seis meses previos al fin de la relación laboral. Además:

No podrá ser inferior al 50% del salario mínimo vigente .

. No podrá ser superior al 100% del salario mínimo.

El objetivo es que el valor de la prestación acompañe la actualización general del ingreso mínimo.

Entrada en vigencia y aplicación de los montos

Una vez publicada la resolución en el Boletín Oficial, la actualización comienza a regir automáticamente en las fechas estipuladas. Los empleadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo y en los regímenes especiales deberán ajustar los haberes mes a mes según los tramos definidos.