Fútbol en Vivo: ¿Qué pasó con Rojadirecta y Tarjeta Roja TV?

La búsqueda de “Rojadirecta”, “Tarjeta Roja TV” o “fútbol en vivo” se intensifica cada vez que hay un partido importante. Si estás buscando ver fútbol en vivo, es probable que te hayas topado con estos nombres. Son plataformas que se hicieron famosas por facilitar enlaces para ver eventos deportivos de forma gratuita.

Sin embargo, el panorama del streaming ha cambiado drásticamente. Lo que antes era un simple clic ahora implica navegar por un laberinto de dominios caídos, clones y una creciente cantidad de riesgos. Acá te explicamos qué son estos sitios, su situación actual en 2025 y las alternativas que tenés para no perderte ningún partido.

¿Qué son exactamente Rojadirecta y Tarjeta Roja TV?

Es importante entender que sitios como Rojadirecta o Tarjeta Roja TV no son canales de televisión ni alojan los partidos en sus propios servidores. Funcionan como índices o agregadores: recopilan enlaces (links) que suben terceros y los publican en su web.

Los usuarios entran, buscan el partido que quieren ver y acceden a uno de esos enlaces externos, que los redirige a otra página donde (en teoría) se transmite el evento en vivo. Esta modalidad fue su principal defensa legal durante años, argumentando que solo “enlazaban” contenido público.

La situación legal y los bloqueos constantes

La realidad legal de estas plataformas es compleja y varía según el país. En gran parte de Europa, especialmente en España, la justicia ha ordenado el bloqueo de sus dominios de forma reiterada por infringir los derechos de autor.

En Argentina y otros países de Latinoamérica, aunque la persecución no ha sido tan directa, la transmisión de contenido sin licencia sigue siendo una violación a los derechos de transmisión que pagan las cadenas oficiales.

¿Qué significa esto para vos? Que los dominios originales de Rojadirecta y sitios similares son dados de baja constantemente. Esto genera un fenómeno de “clones”: aparecen decenas de sitios con nombres parecidos (Rojadirecta.me, Rojadirecta.online, Tarjetarojatv.xyz, etc.) que intentan captar ese tráfico. El problema es que muchos de estos clones son operados con fines maliciosos.

Los riesgos reales de usar estos sitios en 2025

Si bien la idea de ver fútbol gratis es tentadora, los riesgos asociados a estas plataformas (y especialmente a sus clones) han aumentado significativamente.

Publicidad invasiva: Es el riesgo más leve pero el más molesto. Cientos de ventanas emergentes (pop-ups) que tenés que cerrar, muchas de ellas engañosas.

Es el riesgo más leve pero el más molesto. Cientos de ventanas emergentes (pop-ups) que tenés que cerrar, muchas de ellas engañosas. Riesgo de Malware y Spyware: Muchos de los sitios a los que redirigen estos enlaces intentarán instalar software malicioso en tu dispositivo. Podés terminar con un virus que robe información o ralentice tu computadora o celular.

Muchos de los sitios a los que redirigen estos enlaces intentarán instalar software malicioso en tu dispositivo. Podés terminar con un virus que robe información o ralentice tu computadora o celular. Estafas y Phishing: Es común que te aparezcan falsas alertas de “virus” o que te pidan “actualizar un reproductor”. El objetivo es que ingreses tus datos personales o de tarjeta de crédito en un formulario falso.

Es común que te aparezcan falsas alertas de “virus” o que te pidan “actualizar un reproductor”. El objetivo es que ingreses tus datos personales o de tarjeta de crédito en un formulario falso. Baja calidad y cortes: Las transmisiones suelen ser de baja resolución, se cortan constantemente (especialmente en partidos de alta demanda) y tienen un gran retraso (delay) respecto a la transmisión oficial.

Alternativas legales para ver fútbol en vivo en Argentina

Para evitar riesgos y disfrutar de una experiencia de calidad, la única vía segura son las plataformas oficiales que poseen los derechos de transmisión.

Fútbol Argentino (Liga Profesional y Copas)

Para ver la primera división del fútbol argentino, la única opción legal es contratar el “Pack Fútbol”. Este paquete se paga como un adicional a tu servicio de cableoperador (Flow, DGO, Telecentro, etc.).

Canales: ESPN Premium y TNT Sports.

ESPN Premium y TNT Sports. Qué incluye: Todos los partidos de la Liga Profesional, la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones.

Para la Copa Argentina, los derechos los tiene TyC Sports, que suele estar incluido en la mayoría de los abonos básicos de cable.

Copas Internacionales (Libertadores, Sudamericana, Champions)

La gran mayoría de los torneos continentales e internacionales se ven a través de servicios de streaming por suscripción.

CONMEBOL Libertadores y Sudamericana: Los derechos están repartidos. La mayoría de los partidos se ven por ESPN (accesible a través de la plataforma Star+ ) y Fox Sports. Algunos partidos selectos (generalmente uno por semana) pueden verse gratis por Telefe o la plataforma Pluto TV .

Los derechos están repartidos. La mayoría de los partidos se ven por (accesible a través de la plataforma ) y Fox Sports. Algunos partidos selectos (generalmente uno por semana) pueden verse gratis por Telefe o la plataforma . UEFA Champions League y Europa League: Se transmiten en su totalidad por ESPN (vía Star+ ) y Fox Sports.

Se transmiten en su totalidad por (vía ) y Fox Sports. Ligas Europeas (Premier League, LaLiga, Serie A): La mayoría se transmiten por ESPN (vía Star+) y algunas competiciones específicas por DGO (DirecTV Go).

Tabla comparativa de servicios legales (Argentina 2025)

Plataforma Competiciones destacadas ¿Cómo se contrata? Star+ Libertadores, Sudamericana, Champions League, Premier League, LaLiga, Serie A, ESPN. Suscripción mensual directa. Pack Fútbol Liga Profesional Argentina, Copa de la Liga. Adicional a tu operador de cable. DGO (DirecTV Go) Algunas ligas europeas, canales deportivos (varía según el plan). Suscripción mensual directa (plan full). TyC Sports Play Copa Argentina, Nacional B, otros deportes (si tenés el canal en tu cable). Gratis si tenés el canal en tu cableoperador. Pluto TV / Telefe Algunos partidos seleccionados de Libertadores. Gratuito.

Si bien la nostalgia de Rojadirecta persiste, la realidad en 2025 es que buscar esos enlaces es cada vez más arriesgado y menos efectivo. Las opciones legales, aunque mayormente de pago, garantizan seguridad, calidad HD y la estabilidad que un partido importante requiere.