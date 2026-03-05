Vuelve la Fórmula 1: A qué hora corre Franco Colapinto en su debut oficial con Alpine en Australia

La espera terminó para los fanáticos del automovilismo, ya que este fin de semana arranca la temporada 2026 de la Fórmula 1 con el esperado Gran Premio de Australia. Todas las miradas nacionales están puestas en Franco Colapinto, quien hará su debut oficial como piloto titular de la escudería Alpine, marcando el inicio de su primera campaña completa en la máxima categoría.

El inicio de una nueva etapa para el piloto argentino en la temporada 2026

Tras su irrupción histórica durante 2024, el joven nacido en Pilar asume el mayor desafío de su incipiente carrera deportiva. Colapinto ocupará una de las butacas del equipo francés junto a su compañero Pierre Gasly, enfrentándose a un escenario técnico completamente renovado debido al profundo cambio de reglamento aerodinámico que entra en vigencia este año.

Una de las grandes novedades de esta temporada es que los monoplazas de Alpine estarán impulsados por motores Mercedes, un cambio radical en la unidad de potencia que promete mayor fiabilidad y competitividad frente al resto de la parrilla. Durante los recientes tests de pretemporada en Bahréin, el piloto argentino destacó las sensaciones positivas al volante de su nuevo auto número 43, aunque reconoció que el verdadero rendimiento del vehículo se verá recién cuando se apaguen los semáforos en la pista oceánica.

Esta temporada 2026 es histórica no solo para el deporte motor nacional, sino para toda la estructura de la Fórmula 1, que implementa por primera vez el uso obligatorio de combustibles cien por ciento sostenibles. Estos drásticos cambios técnicos buscan nivelar el rendimiento entre los constructores, brindando una ventana de oportunidad única para que escuderías de la zona media puedan acercarse a los tiempos de punta.

Cronograma completo del Gran Premio de Australia en horario local

El tradicional circuito callejero de Albert Park es el escenario elegido para levantar el telón de las 24 carreras programadas para este agitado año. Debido a la enorme diferencia horaria con la ciudad de Melbourne, los fanáticos argentinos deberán prepararse para vivir la acción de los motores durante altas horas de la noche y la madrugada.

La actividad oficial en pista comenzará este jueves por la noche con la primera sesión de entrenamientos libres, mientras que el momento culminante llegará en la madrugada del domingo con la disputa de la carrera principal. A continuación, se detalla el cronograma exacto para organizar las alarmas y no perderse ninguna vuelta del representante nacional.

Sesión en pista Día Horario (Argentina) Prácticas libres 1 Jueves 5 de marzo 22:30 a 23:30 hs Prácticas libres 2 Viernes 6 de marzo 02:00 a 03:00 hs Prácticas libres 3 Viernes 6 de marzo 22:30 a 23:30 hs Clasificación Sábado 7 de marzo 02:00 a 03:00 hs Carrera principal Domingo 8 de marzo 01:00 hs (madrugada)

Desafíos técnicos y novedades del equipo francés en Melbourne

El trazado semipermanente de Melbourne siempre representa una dura prueba para los sistemas de frenos y la degradación térmica de los neumáticos, pero este fin de semana sumará la enorme incógnita del comportamiento real de los nuevos chasis 2026 en condiciones de carrera. La escudería de Enstone buscará sumar puntos importantes desde el primer momento para evitar los tropiezos del pasado y afianzarse rápidamente en el campeonato.

Para comprender el contexto deportivo de este esperado debut, es fundamental tener en cuenta algunos factores que marcarán el desempeño del argentino durante las primeras fechas del campeonato:

Adaptación al motor Mercedes: El cambio de proveedor de unidad de potencia exige un reseteo en el estilo de conducción, especialmente en la entrega de energía y el frenado, algo que el argentino trabajó intensamente en el simulador durante el receso.

El cambio de proveedor de unidad de potencia exige un reseteo en el estilo de conducción, especialmente en la entrega de energía y el frenado, algo que el argentino trabajó intensamente en el simulador durante el receso. Formato tradicional sin carrera Sprint: Esta primera fecha se correrá bajo el esquema clásico de fin de semana, lo que le otorga a los pilotos tres valiosas horas de prácticas libres para poner a punto la configuración antes de salir a buscar los tiempos de clasificación.

Esta primera fecha se correrá bajo el esquema clásico de fin de semana, lo que le otorga a los pilotos tres valiosas horas de prácticas libres para poner a punto la configuración antes de salir a buscar los tiempos de clasificación. Dinámica interna con Pierre Gasly: Compartir el garaje con un piloto experimentado y ganador de Grandes Premios obligará al argentino a elevar su nivel al máximo, estableciendo una competencia interna que beneficiará el desarrollo constante del coche.

Compartir el garaje con un piloto experimentado y ganador de Grandes Premios obligará al argentino a elevar su nivel al máximo, estableciendo una competencia interna que beneficiará el desarrollo constante del coche. Calendario optimizado: Luego de la exigente cita en Australia, la máxima categoría viajará inmediatamente a Asia para disputar el Gran Premio de China la próxima semana, poniendo a prueba la logística y resistencia física de todo el equipo en el inicio del año.

Opciones confirmadas para seguir la transmisión en vivo desde nuestro país

Nadie quiere quedarse afuera del primer gran evento automovilístico de la temporada regular. La televisación oficial en Argentina estará a cargo de la señal Fox Sports, que transmitirá en directo tanto las vitales sesiones de clasificación como la carrera del domingo en su grilla de cable tradicional.

Por otro lado, quienes prefieran consumir el contenido a través de plataformas digitales o dispositivos móviles, tendrán la opción de seguir el minuto a minuto mediante Disney+ Premium y la aplicación oficial F1 TV Pro. Ambas plataformas de streaming ofrecen la enorme ventaja de acceder a tiempos en vivo y cámaras a bordo exclusivas, permitiendo a los suscriptores viajar virtualmente en el asiento de Franco Colapinto durante toda la madrugada.