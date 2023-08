Florencia de la V estalló contra el Gobierno por el caso de la nena de 11 años asesinada por delincuentes

La conductora de televisión, Florencia De La V, no pudo contener las lágrimas al referirse al trágico asesinato de Morena Domínguez, una niña de 11 años. El hecho ocurrió en Lanús Oeste, cuando Morena fue abordada por delincuentes en moto que intentaron robarle su mochila y celular. Lamentablemente, la niña sufrió un golpe en la cabeza y, pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después de ser ingresada al Hospital Evita.

La presentadora se tomó unos minutos al inicio de Intrusos para referirse al hecho, visiblemente afectada por la situación. “Es inevitable que toque el tema, no puedo no hacerlo, tengo hijos de la misma edad y la verdad que me pegó espantosa la noticia".

"Me surgen muchísimas preguntas: ¿Dónde está el ministro de Seguridad de la provincia? ¿Dónde está el Secretario de Seguridad de Lanús? ¿Qué está pasando con los políticos? ¿Qué nos está pasando a nosotros como sociedad? ¿Qué nos está pasando que nos estamos acostumbrando a este tipo de cosas? No me quiero acostumbrar a tener que leer un graph de que mataron a una nena de 11 años que iba al colegio, que iba a formarse”, cuestionó en primer plano frente a cámara, sumando a su audiencia al debate.

“¿Somos conscientes de lo que está pasando en la Argentina?”, se preguntó. “Esto no puede estar pasando. Me pasaron muchísimas imágenes mientras veía ese graph, la situación, y la nena que tenía el celular para mandarle un mensaje a su abuela para avisarle que llegó bien al colegio”.





Teniendo en cuenta que este domingo hay elecciones, reflexionó: “Es hora de que pensemos qué queremos hacer con esta sociedad, qué queremos hacer para que esto no siga sucediendo. Nos estamos acostumbrando a que esto pase. Necesitamos medidas de seguridad en carácter de urgencia. Estoy completamente impactada y me niego a naturalizarlo”.

🔴TREMENDO DESCARGO de Flor de la Ve por el asesinato de #Morena una nena de 11 años que murió tras sufrir un golpe en el ataque de delincuentes camino a la escuela (Lanus). pic.twitter.com/a7ug6KtVV9 — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) August 9, 2023

“Espero lo estén mirando Alberto Fernández y todos los candidatos. Es una vergüenza lo que está sucediendo. Ustedes son una vergüenza, hipócritas, caraduras. Hay elecciones este domingo y espero que pensemos qué vamos a votar. Y a ustedes debería darles vergüenza, no sé cómo les da la cara para apoyar la cabeza en la almohada”, cerró visiblemente conmovida antes de pedir un corte comercial porque ya no podía seguir hablando.